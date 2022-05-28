https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791422531.html

СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине

СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине - РИА Новости, 28.05.2022

СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине

Крупнейшие американские компании, производящие и экспортирующие оружие, станут главными выгодополучателями недавно подписанного президентом Байденом... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:47

2022-05-28T15:47

2022-05-28T16:17

в мире

джо байден

украина

сша

нато

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Крупнейшие американские компании, производящие и экспортирующие оружие, станут главными выгодополучателями недавно подписанного президентом Байденом законопроекта о помощи Украине, пишет издание Jacobin.Такую оценку Jacobin сделало, опираясь на содержание подписанного закона и сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей.Автор статьи пришел к выводу, что из-за этого США намерены лишь наращивать военное поставки Украине и не собираются прибегать к дипломатическим методам урегулирования кризиса."Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения", — резюмировало издание.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

https://ria.ru/20220528/bayden-1791418307.html

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791344700.html

украина

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, украина, сша, нато