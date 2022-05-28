Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791422531.html
СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине
СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине
Крупнейшие американские компании, производящие и экспортирующие оружие, станут главными выгодополучателями недавно подписанного президентом Байденом... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:47
2022-05-28T16:17
в мире
джо байден
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875303_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_fb9a906362a24c31a6157d817999ba80.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Крупнейшие американские компании, производящие и экспортирующие оружие, станут главными выгодополучателями недавно подписанного президентом Байденом законопроекта о помощи Украине, пишет издание Jacobin.Такую оценку Jacobin сделало, опираясь на содержание подписанного закона и сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей.Автор статьи пришел к выводу, что из-за этого США намерены лишь наращивать военное поставки Украине и не собираются прибегать к дипломатическим методам урегулирования кризиса."Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения", — резюмировало издание.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220528/bayden-1791418307.html
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791344700.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875303_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_1e75b3dd5eb8e6433dd3f387c49355f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, украина, сша, нато
15:47 28.05.2022 (обновлено: 16:17 28.05.2022)
 
СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине

Jacobin: фирмы в США заработают не менее 17 миллиардов долларов на поставках оружия Киеву

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Крупнейшие американские компании, производящие и экспортирующие оружие, станут главными выгодополучателями недавно подписанного президентом Байденом законопроекта о помощи Украине, пишет издание Jacobin.

"Самыми главными бенефициарами сорокамиллиардного проекта о помощи Киеву станут американские военные подрядчики, которые получат не менее 17 миллиардов дополнительного дохода", — посчитало СМИ.

Такую оценку Jacobin сделало, опираясь на содержание подписанного закона и сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей.
Автор статьи пришел к выводу, что из-за этого США намерены лишь наращивать военное поставки Украине и не собираются прибегать к дипломатическим методам урегулирования кризиса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
15:19
Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины
"Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения", — резюмировало издание.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 23:55
В Германии заговорили о ядерной угрозе из-за действий США на Украине
 
В миреДжо БайденУкраинаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала