15:47 28.05.2022 (обновлено: 16:17 28.05.2022)
СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине
Jacobin: фирмы в США заработают не менее 17 миллиардов долларов на поставках оружия Киеву
© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Крупнейшие американские компании, производящие и экспортирующие оружие, станут главными выгодополучателями недавно подписанного президентом Байденом законопроекта о помощи Украине, пишет издание Jacobin.
"Самыми главными бенефициарами сорокамиллиардного проекта о помощи Киеву станут американские военные подрядчики, которые получат не менее 17 миллиардов дополнительного дохода", — посчитало СМИ.
Такую оценку Jacobin сделало, опираясь на содержание подписанного закона и сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей.
"Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения", — резюмировало издание.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.