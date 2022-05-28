https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html

В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден

В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден - РИА Новости, 28.05.2022

В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден

Дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пажитнева вернули в Армении украденный ранее Орден Отечественной войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:00

2022-05-28T17:00

2022-05-28T17:00

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в мире

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ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пажитнева вернули в Армении украденный ранее Орден Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла в музее военной истории "Мать-Армения".Ранее в Объединении ветеранов Армении сообщили, что после обнаружения украденного ордена в РФ была создана инициативная группа учащихся одной из кадетской школ-интернатов совместно со следственным управлением Следственного комитета РФ для поиска наследников владельца награды. Выяснилось, что наследники капитана Пажитнева - дочь и внучка - живут в Ереване и сейчас носят армянскую фамилию.Орден передал дочке ветерана директор музея военной истории Валерий Акопян. Он поблагодарил кадетов, нашедших родственников героя. "Хочу поблагодарить всех тех, кто дни и ночи вел поиски. Эта награда была найдена, и я хочу сказать спасибо учащимся кадетской школы-интерната, которые провели расследование, связались с Арменией, с министерством обороны... Очень важно, что орден был найден и передан наследникам", - сказал он.В мероприятии приняли участие представители Минобороны, ветераны Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210226/medali-1599130656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, ереван, великая отечественная война (1941-1945)