https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html
В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден
В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден - РИА Новости, 28.05.2022
В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден
Дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пажитнева вернули в Армении украденный ранее Орден Отечественной войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:00
2022-05-28T17:00
2022-05-28T17:00
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в мире
армения
ереван
великая отечественная война (1941-1945)
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ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пажитнева вернули в Армении украденный ранее Орден Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла в музее военной истории "Мать-Армения".Ранее в Объединении ветеранов Армении сообщили, что после обнаружения украденного ордена в РФ была создана инициативная группа учащихся одной из кадетской школ-интернатов совместно со следственным управлением Следственного комитета РФ для поиска наследников владельца награды. Выяснилось, что наследники капитана Пажитнева - дочь и внучка - живут в Ереване и сейчас носят армянскую фамилию.Орден передал дочке ветерана директор музея военной истории Валерий Акопян. Он поблагодарил кадетов, нашедших родственников героя. "Хочу поблагодарить всех тех, кто дни и ночи вел поиски. Эта награда была найдена, и я хочу сказать спасибо учащимся кадетской школы-интерната, которые провели расследование, связались с Арменией, с министерством обороны... Очень важно, что орден был найден и передан наследникам", - сказал он.В мероприятии приняли участие представители Минобороны, ветераны Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210226/medali-1599130656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, великая отечественная война (1941-1945)
В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден
Дочке и внучке ветерана Великой Отечественной Пажитнева вернули в Армении украденный орден
ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пажитнева вернули в Армении украденный ранее Орден Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в музее военной истории "Мать-Армения".
Ранее в Объединении ветеранов Армении
сообщили, что после обнаружения украденного ордена в РФ
была создана инициативная группа учащихся одной из кадетской школ-интернатов совместно со следственным управлением Следственного комитета РФ для поиска наследников владельца награды. Выяснилось, что наследники капитана Пажитнева - дочь и внучка - живут в Ереване
и сейчас носят армянскую фамилию.
Орден передал дочке ветерана директор музея военной истории Валерий Акопян. Он поблагодарил кадетов, нашедших родственников героя. "Хочу поблагодарить всех тех, кто дни и ночи вел поиски. Эта награда была найдена, и я хочу сказать спасибо учащимся кадетской школы-интерната, которые провели расследование, связались с Арменией, с министерством обороны... Очень важно, что орден был найден и передан наследникам", - сказал он.
В мероприятии приняли участие представители Минобороны, ветераны Великой Отечественной войны.