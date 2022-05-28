https://ria.ru/20220528/obstrely-1791414388.html
В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов
В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов - РИА Новости, 28.05.2022
В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов
Все дома в Белгороде, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, восстановлены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:36
2022-05-28T14:36
2022-05-28T14:36
происшествия
белгород
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Все дома в Белгороде, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, восстановлены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На трех улицах - Дальняя Садовая, Везельская и Совхозная - было повреждено 16 домовладений и два автомобиля. Постарались максимально оперативно провести восстановительные работы", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам губернатора, в первую очередь было важно восстановить контур жилых помещений, поврежденное отопление и другие коммуникации, так как погода на улице была минусовая."Работы завершены, и расписки от собственников получены. Все, что в моих силах, стараюсь выполнять оперативно" - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220419/obstrely-1784278947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов
Губернатор Гладков: в Белгороде восстановили дома, пострадавшие при украинских обстрелах