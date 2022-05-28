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В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов - РИА Новости, 28.05.2022
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В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов
В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов - РИА Новости, 28.05.2022
В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов
Все дома в Белгороде, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, восстановлены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:36
2022-05-28T14:36
происшествия
белгород
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Все дома в Белгороде, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, восстановлены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На трех улицах - Дальняя Садовая, Везельская и Совхозная - было повреждено 16 домовладений и два автомобиля. Постарались максимально оперативно провести восстановительные работы", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам губернатора, в первую очередь было важно восстановить контур жилых помещений, поврежденное отопление и другие коммуникации, так как погода на улице была минусовая."Работы завершены, и расписки от собственников получены. Все, что в моих силах, стараюсь выполнять оперативно" - добавил Гладков.
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происшествия, белгород, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
14:36 28.05.2022
 
В Белгороде восстановили все дома, пострадавшие от украинских обстрелов

Губернатор Гладков: в Белгороде восстановили дома, пострадавшие при украинских обстрелах

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
Сотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Все дома в Белгороде, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, восстановлены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На трех улицах - Дальняя Садовая, Везельская и Совхозная - было повреждено 16 домовладений и два автомобиля. Постарались максимально оперативно провести восстановительные работы", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам губернатора, в первую очередь было важно восстановить контур жилых помещений, поврежденное отопление и другие коммуникации, так как погода на улице была минусовая.
"Работы завершены, и расписки от собственников получены. Все, что в моих силах, стараюсь выполнять оперативно" - добавил Гладков.
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