https://ria.ru/20220528/moskva-1791406954.html

В Москве началось обновление спортивной зоны в пойме Яузы

В Москве началось обновление спортивной зоны в пойме Яузы - РИА Новости, 28.05.2022

В Москве началось обновление спортивной зоны в пойме Яузы

Специалисты приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда в пойме реки Яузы в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:42

2022-05-28T13:42

2022-05-28T13:42

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Специалисты приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда в пойме реки Яузы в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках реабилитации нового участка будущего "Парка Яуза" от Широкой до Енисейской улицы приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках проекта обновят спортивный кластер районного значения – в порядок приведут существующую спортивную инфраструктуру и создадут новую. Кроме того, расширят функциональность главной точки притяжения молодежи Бабушкинского района – скейт-парка.Уточняется, что специалисты уже приступили к обновлению скейт-парка. После реконструкции его площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров. Пространство будет включать три высотные отметки, основная часть фигур будет предназначена для тренировок в дисциплине "скейтбординг-стрит" и различаться по уровню сложности.Хоккейную коробку также переоборудуют: зимой на ней можно будет заливать каток из искусственного льда, а летом раскатывать покрытие из искусственной травы для игры в мини-футбол. Кроме того, рядом обустроят многофункциональный павильон - внутри разместятся прокат спортивного инвентаря, раздевалки и технические помещения, снаружи – трибуны вместимостью до 80 зрителей.Существующее поле для мини-футбола переоборудуют в площадку для игры в волейбол площадью 555 квадратных метров, а вместо двух небольших площадок для воркаута сделают одну площадью 335 квадратных метров с расширенной функциональностью.

https://ria.ru/20220514/park-1788514670.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, благоустройство