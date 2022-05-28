https://ria.ru/20220528/moskva-1791406954.html
В Москве началось обновление спортивной зоны в пойме Яузы
В Москве началось обновление спортивной зоны в пойме Яузы - РИА Новости, 28.05.2022
В Москве началось обновление спортивной зоны в пойме Яузы
Специалисты приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда в пойме реки Яузы в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:42
2022-05-28T13:42
2022-05-28T13:42
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Специалисты приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда в пойме реки Яузы в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках реабилитации нового участка будущего "Парка Яуза" от Широкой до Енисейской улицы приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках проекта обновят спортивный кластер районного значения – в порядок приведут существующую спортивную инфраструктуру и создадут новую. Кроме того, расширят функциональность главной точки притяжения молодежи Бабушкинского района – скейт-парка.Уточняется, что специалисты уже приступили к обновлению скейт-парка. После реконструкции его площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров. Пространство будет включать три высотные отметки, основная часть фигур будет предназначена для тренировок в дисциплине "скейтбординг-стрит" и различаться по уровню сложности.Хоккейную коробку также переоборудуют: зимой на ней можно будет заливать каток из искусственного льда, а летом раскатывать покрытие из искусственной травы для игры в мини-футбол. Кроме того, рядом обустроят многофункциональный павильон - внутри разместятся прокат спортивного инвентаря, раздевалки и технические помещения, снаружи – трибуны вместимостью до 80 зрителей.Существующее поле для мини-футбола переоборудуют в площадку для игры в волейбол площадью 555 квадратных метров, а вместо двух небольших площадок для воркаута сделают одну площадью 335 квадратных метров с расширенной функциональностью.
https://ria.ru/20220514/park-1788514670.html
https://ria.ru/20220405/ekomarshruty-1781826693.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, благоустройство
В Москве началось обновление спортивной зоны в пойме Яузы
Обновление спортивной зоны в пойме реки Яузы началось в Москве
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Специалисты приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда в пойме реки Яузы в Москве, сообщает
пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках реабилитации нового участка будущего "Парка Яуза" от Широкой до Енисейской улицы приступили к работам по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта обновят спортивный кластер районного значения – в порядок приведут существующую спортивную инфраструктуру и создадут новую. Кроме того, расширят функциональность главной точки притяжения молодежи Бабушкинского района
– скейт-парка.
Уточняется, что специалисты уже приступили к обновлению скейт-парка. После реконструкции его площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров. Пространство будет включать три высотные отметки, основная часть фигур будет предназначена для тренировок в дисциплине "скейтбординг-стрит" и различаться по уровню сложности.
Хоккейную коробку также переоборудуют: зимой на ней можно будет заливать каток из искусственного льда, а летом раскатывать покрытие из искусственной травы для игры в мини-футбол. Кроме того, рядом обустроят многофункциональный павильон - внутри разместятся прокат спортивного инвентаря, раздевалки и технические помещения, снаружи – трибуны вместимостью до 80 зрителей.
Существующее поле для мини-футбола переоборудуют в площадку для игры в волейбол площадью 555 квадратных метров, а вместо двух небольших площадок для воркаута сделают одну площадью 335 квадратных метров с расширенной функциональностью.