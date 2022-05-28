https://ria.ru/20220528/mongoliya-1791377081.html

Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии

Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии - РИА Новости, 28.05.2022

Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии

Министерство промышленности и торговли РФ готово поддержать российские компании, которые захотят вести бизнес в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Форум... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T10:46

2022-05-28T10:46

2022-05-28T10:51

экономика

россия

монголия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ готово поддержать российские компании, которые захотят вести бизнес в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Форум "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности".По данным релиза, об этом в рамках работы форума заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Сейчас мы ведём опрос заинтересованности: мы готовы распространить инструменты поддержки на локализацию компаний за рубежом. Давайте посмотрим, есть ли такая востребованность у бизнеса, например, для Монголии. Мы готовы осуществлять государственную поддержку. Это может быть и финансирование затрат на аренду помещения, на перевозку оборудования, на строительные и ремонтные работы, и так далее", - цитирует Чекушова пресс-служба."Если 10-15 компаний локализуются в этой зоне, мы можем создать и свою управляющую организацию, обеспечить работу, сопровождение на межгосударственном уровне. Ведь интересней в ОЭЗ локализоваться, где и налоговые, и таможенные преференции, и так далее. Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии после форума даст нам обратную связь: смотрят ли компании на Монголию", - добавил он.Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" проходит в Бурятии 27-28 июня. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.

https://ria.ru/20220427/mongoliya-1785652947.html

https://ria.ru/20220527/mongoliya-1791052069.html

россия

монголия

республика бурятия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, монголия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика бурятия