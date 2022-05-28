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Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии - РИА Новости, 28.05.2022
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Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии
Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии - РИА Новости, 28.05.2022
Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии
Министерство промышленности и торговли РФ готово поддержать российские компании, которые захотят вести бизнес в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Форум... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:46
2022-05-28T10:51
экономика
россия
монголия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ готово поддержать российские компании, которые захотят вести бизнес в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Форум "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности".По данным релиза, об этом в рамках работы форума заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Сейчас мы ведём опрос заинтересованности: мы готовы распространить инструменты поддержки на локализацию компаний за рубежом. Давайте посмотрим, есть ли такая востребованность у бизнеса, например, для Монголии. Мы готовы осуществлять государственную поддержку. Это может быть и финансирование затрат на аренду помещения, на перевозку оборудования, на строительные и ремонтные работы, и так далее", - цитирует Чекушова пресс-служба."Если 10-15 компаний локализуются в этой зоне, мы можем создать и свою управляющую организацию, обеспечить работу, сопровождение на межгосударственном уровне. Ведь интересней в ОЭЗ локализоваться, где и налоговые, и таможенные преференции, и так далее. Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии после форума даст нам обратную связь: смотрят ли компании на Монголию", - добавил он.Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" проходит в Бурятии 27-28 июня. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.
https://ria.ru/20220427/mongoliya-1785652947.html
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россия
монголия
республика бурятия
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экономика, россия, монголия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика бурятия
10:46 28.05.2022 (обновлено: 10:51 28.05.2022)
 
Минпромторг поможет российским компаниям, решившим вести бизнес в Монголии

В Минпромторге заявили о готовности помочь компаниям, решившим вести бизнес в Монголии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДворец Богдыхана в Улан-Баторе
Дворец Богдыхана в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ готово поддержать российские компании, которые захотят вести бизнес в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Форум "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности".
По данным релиза, об этом в рамках работы форума заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
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"Сейчас мы ведём опрос заинтересованности: мы готовы распространить инструменты поддержки на локализацию компаний за рубежом. Давайте посмотрим, есть ли такая востребованность у бизнеса, например, для Монголии. Мы готовы осуществлять государственную поддержку. Это может быть и финансирование затрат на аренду помещения, на перевозку оборудования, на строительные и ремонтные работы, и так далее", - цитирует Чекушова пресс-служба.
"Если 10-15 компаний локализуются в этой зоне, мы можем создать и свою управляющую организацию, обеспечить работу, сопровождение на межгосударственном уровне. Ведь интересней в ОЭЗ локализоваться, где и налоговые, и таможенные преференции, и так далее. Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии после форума даст нам обратную связь: смотрят ли компании на Монголию", - добавил он.
Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" проходит в Бурятии 27-28 июня. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.
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ЭкономикаРоссияМонголияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Республика Бурятия
 
 
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