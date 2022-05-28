https://ria.ru/20220528/mariupol-1791373325.html

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали более 370 человек

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали более 370 человек - РИА Новости, 28.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали более 370 человек

Более 370 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T10:12

2022-05-28T10:12

2022-05-28T10:12

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Более 370 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 27 мая до 8.00 28 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 374 человека, включая 42 детей", - говорится в сообщении.Всего с 5 марта Безыменное эвакуированы 37 334 человека.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/pushilin-1791048553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр