https://ria.ru/20220528/koronavirus-1791402590.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 110 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 110 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 110 больных COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 268 человек, госпитализировано 110 пациентов, сообщает в субботу портал... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:05

2022-05-28T13:05

2022-05-28T13:05

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 268 человек, госпитализировано 110 пациентов, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 199 человек.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)