https://ria.ru/20220528/koronavirus-1791402590.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 110 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 110 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 110 больных COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 268 человек, госпитализировано 110 пациентов, сообщает в субботу портал... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:05
2022-05-28T13:05
2022-05-28T13:05
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 268 человек, госпитализировано 110 пациентов, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 199 человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 110 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 268 новых случаев заражения коронавирусом