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В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2022
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В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 2106 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:05
2022-05-28T11:06
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2106 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 мая 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,8%", - говорится в сообщении."Выявлено 4 556 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 86 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 35 регионах страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 43 субъектах. Ситуация осталась без изменений в семи регионах РФ."Выздоровело за сутки 5 844 человека, или на 3,6% меньше в сравнении с 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 28.05.2022 (обновлено: 11:06 28.05.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 4556 новых случаев COVID-19, умерли 86 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2106 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 28 мая 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,8%", - говорится в сообщении.
"Выявлено 4 556 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 86 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 35 регионах страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 43 субъектах. Ситуация осталась без изменений в семи регионах РФ.
"Выздоровело за сутки 5 844 человека, или на 3,6% меньше в сравнении с 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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19 мая, 12:30В России
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