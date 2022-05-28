https://ria.ru/20220528/koronavirus-1791380846.html
В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 2106 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:05
2022-05-28T11:05
2022-05-28T11:06
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2106 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 мая 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,8%", - говорится в сообщении."Выявлено 4 556 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 86 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 35 регионах страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 43 субъектах. Ситуация осталась без изменений в семи регионах РФ."Выздоровело за сутки 5 844 человека, или на 3,6% меньше в сравнении с 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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11:05 28.05.2022 (обновлено: 11:06 28.05.2022)
В России за сутки госпитализировали 2106 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 4556 новых случаев COVID-19, умерли 86 человек