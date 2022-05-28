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ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса - РИА Новости, 28.05.2022
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ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса
ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса - РИА Новости, 28.05.2022
ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса
Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса, говорится в распространённом движением пресс-релизе. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:13
2022-05-28T21:13
в мире
иерусалим
израиль
хамас
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ГАЗА, 28 мая - РИА Новости. Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса, говорится в распространённом движением пресс-релизе."Палестинцы должны принять участие в демонстрациях, организованных национальными исламскими силами завтра, в воскресенье, чтобы противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", - говорится в документе, опубликованном членом политбюро ХАМАС Хосамом Бадраном. Он призвал палестинцев "митинговать в Иерусалиме и других городах для защиты Иерусалима и мечети аль-Акса".Бадран подчеркнул, что "сопротивление во всех формах способно положить конец сионистской оккупации Иерусалима и палестинских территорий".В воскресенье пройдёт марш с флагами, приуроченный ко дню Иерусалима.Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев в середине мая утвердил маршрут Парада флагов, который намерены провести правые израильские организации в Старом городе Иерусалима, шествие пройдет в непосредственной близости от Шхемских ворот, сообщило издание "Едиот Ахронот". Решение было принято по итогам совещания министра с руководством полиции, на котором была оценена ситуация с точки зрения безопасности.Организаторы мероприятия, которыми традиционно выступают правые израильские организации и партии, приветствовали решение министра и призвали как можно больше участников присоединиться к шествию, которое, по их словам, должно символизировать "освобождение Иерусалима и объединение западной и восточной частей города". Представители левых политических движений назвали планируемое мероприятие провокацией и призвали правительство отменить шествие, отмечает издание.В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле день Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие завершить не удалось из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.
https://ria.ru/20211216/mitropolit-1764015436.html
https://ria.ru/20220422/izrail-1785024503.html
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в мире, иерусалим, израиль, хамас
21:13 28.05.2022
 
ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса

Пресс-релиз: ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса

© РИА Новости / Заман РамазановКупол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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ГАЗА, 28 мая - РИА Новости. Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса, говорится в распространённом движением пресс-релизе.
"Палестинцы должны принять участие в демонстрациях, организованных национальными исламскими силами завтра, в воскресенье, чтобы противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", - говорится в документе, опубликованном членом политбюро ХАМАС Хосамом Бадраном. Он призвал палестинцев "митинговать в Иерусалиме и других городах для защиты Иерусалима и мечети аль-Акса".
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Бадран подчеркнул, что "сопротивление во всех формах способно положить конец сионистской оккупации Иерусалима и палестинских территорий".
В воскресенье пройдёт марш с флагами, приуроченный ко дню Иерусалима.
Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев в середине мая утвердил маршрут Парада флагов, который намерены провести правые израильские организации в Старом городе Иерусалима, шествие пройдет в непосредственной близости от Шхемских ворот, сообщило издание "Едиот Ахронот". Решение было принято по итогам совещания министра с руководством полиции, на котором была оценена ситуация с точки зрения безопасности.
Организаторы мероприятия, которыми традиционно выступают правые израильские организации и партии, приветствовали решение министра и призвали как можно больше участников присоединиться к шествию, которое, по их словам, должно символизировать "освобождение Иерусалима и объединение западной и восточной частей города". Представители левых политических движений назвали планируемое мероприятие провокацией и призвали правительство отменить шествие, отмечает издание.
В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле день Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие завершить не удалось из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.
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