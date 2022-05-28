https://ria.ru/20220528/khamas-1791469158.html

ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса

ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса - РИА Новости, 28.05.2022

ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса

Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса, говорится в распространённом движением пресс-релизе. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:13

2022-05-28T21:13

2022-05-28T21:13

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ГАЗА, 28 мая - РИА Новости. Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса, говорится в распространённом движением пресс-релизе."Палестинцы должны принять участие в демонстрациях, организованных национальными исламскими силами завтра, в воскресенье, чтобы противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", - говорится в документе, опубликованном членом политбюро ХАМАС Хосамом Бадраном. Он призвал палестинцев "митинговать в Иерусалиме и других городах для защиты Иерусалима и мечети аль-Акса".Бадран подчеркнул, что "сопротивление во всех формах способно положить конец сионистской оккупации Иерусалима и палестинских территорий".В воскресенье пройдёт марш с флагами, приуроченный ко дню Иерусалима.Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев в середине мая утвердил маршрут Парада флагов, который намерены провести правые израильские организации в Старом городе Иерусалима, шествие пройдет в непосредственной близости от Шхемских ворот, сообщило издание "Едиот Ахронот". Решение было принято по итогам совещания министра с руководством полиции, на котором была оценена ситуация с точки зрения безопасности.Организаторы мероприятия, которыми традиционно выступают правые израильские организации и партии, приветствовали решение министра и призвали как можно больше участников присоединиться к шествию, которое, по их словам, должно символизировать "освобождение Иерусалима и объединение западной и восточной частей города". Представители левых политических движений назвали планируемое мероприятие провокацией и призвали правительство отменить шествие, отмечает издание.В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле день Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие завершить не удалось из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.

https://ria.ru/20211216/mitropolit-1764015436.html

https://ria.ru/20220422/izrail-1785024503.html

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