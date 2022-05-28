https://ria.ru/20220528/kazan-1791461882.html

Пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани

Пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани - РИА Новости, 28.05.2022

Пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани

Тушение пожара на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани, произошедшего в субботу вечером, ведется из семи стволов, информация об угрозе взрыва не соответствует РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:04

2022-05-28T20:04

2022-05-28T20:04

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Тушение пожара на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани, произошедшего в субботу вечером, ведется из семи стволов, информация об угрозе взрыва не соответствует действительности, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.По информации ГУМЧС, в 18.02 поступило сообщение о пожаре на территории АО "Нефис Косметикс" по улице Тукая, 152, в Казани. Наблюдался дым из-под кровли отдельно стоящего здания предприятия."Информация об угрозе взрыва на пожаре кровли одного из зданий на территории АО "Нефис Косметикс" не соответствует действительности. На тушении работают семь стволов", - говорится в сообщении.По данным МЧС, информации о пострадавших нет.АО "Нэфис Косметикс" (Казанский химический комбинат имени М. Вахитова) – один из ведущих российских производителей бытовой химии, парфюмерно-косметических средств и продукции производственно-технического назначения. По итогам 2021 года компания занимает вторую позицию на российском рынке средств для мытья посуды и третью на рынке стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств. Всего выпускает более 600 наименований продукции.

https://ria.ru/20220528/volgograd-1791458779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/pozhar-1791115598.html

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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)