https://ria.ru/20220528/kazan-1791461882.html
Пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани
Пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани - РИА Новости, 28.05.2022
Пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани
Тушение пожара на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани, произошедшего в субботу вечером, ведется из семи стволов, информация об угрозе взрыва не соответствует РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:04
2022-05-28T20:04
2022-05-28T20:04
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Тушение пожара на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани, произошедшего в субботу вечером, ведется из семи стволов, информация об угрозе взрыва не соответствует действительности, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.По информации ГУМЧС, в 18.02 поступило сообщение о пожаре на территории АО "Нефис Косметикс" по улице Тукая, 152, в Казани. Наблюдался дым из-под кровли отдельно стоящего здания предприятия."Информация об угрозе взрыва на пожаре кровли одного из зданий на территории АО "Нефис Косметикс" не соответствует действительности. На тушении работают семь стволов", - говорится в сообщении.По данным МЧС, информации о пострадавших нет.АО "Нэфис Косметикс" (Казанский химический комбинат имени М. Вахитова) – один из ведущих российских производителей бытовой химии, парфюмерно-косметических средств и продукции производственно-технического назначения. По итогам 2021 года компания занимает вторую позицию на российском рынке средств для мытья посуды и третью на рынке стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств. Всего выпускает более 600 наименований продукции.
https://ria.ru/20220528/volgograd-1791458779.html
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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани
ГУМЧС: пожарные продолжают тушить пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани