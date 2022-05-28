https://ria.ru/20220528/irlandiya-1791429796.html
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 28.05.2022
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян
Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:38
2022-05-28T16:38
2022-05-28T16:38
в мире
здоровье - общество
ирландия
великобритания
коронавирус covid-19
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93853/38/938533864_0:278:2952:1939_1920x0_80_0_0_68d72b2da0edfebabdc5f8abfb8a905a.jpg
ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения.В заявлении службы здравоохранения говорится, что этот человек не был госпитализирован. В настоящее время медики следят за людьми, которые находились в тесном контакте с заболевшим. Также расследуется еще один подозрительный случай, и ожидаются результаты анализов.В соседней с Ирландией Великобритании число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании накануне превысило 100.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220528/privivki-1791345851.html
ирландия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93853/38/938533864_0:1:2952:2215_1920x0_80_0_0_4f6d959fc1f077feb63caf16a4f423fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, ирландия, великобритания, коронавирус covid-19, оспа обезьян
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян
Ирландская служба здравоохранения подтвердила первый случай заражения вирусом оспы обезьян
ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости.
Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает
телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения.
"Центр надзора за охраной здоровья вчера вечером был уведомлен о подтвержденном случае заболевания на востоке страны", - сообщает телеканал.
В заявлении службы здравоохранения говорится, что этот человек не был госпитализирован. В настоящее время медики следят за людьми, которые находились в тесном контакте с заболевшим. Также расследуется еще один подозрительный случай, и ожидаются результаты анализов.
В соседней с Ирландией Великобритании
число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании накануне превысило 100.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.