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В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 28.05.2022
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В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 28.05.2022
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян
Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:38
2022-05-28T16:38
в мире
здоровье - общество
ирландия
великобритания
коронавирус covid-19
оспа обезьян
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ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения.В заявлении службы здравоохранения говорится, что этот человек не был госпитализирован. В настоящее время медики следят за людьми, которые находились в тесном контакте с заболевшим. Также расследуется еще один подозрительный случай, и ожидаются результаты анализов.В соседней с Ирландией Великобритании число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании накануне превысило 100.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, здоровье - общество, ирландия, великобритания, коронавирус covid-19, оспа обезьян
16:38 28.05.2022
 
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян

Ирландская служба здравоохранения подтвердила первый случай заражения вирусом оспы обезьян

© Fotolia / Martin MullenФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Fotolia / Martin Mullen
Флаг Ирландии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения.
"Центр надзора за охраной здоровья вчера вечером был уведомлен о подтвержденном случае заболевания на востоке страны", - сообщает телеканал.
В заявлении службы здравоохранения говорится, что этот человек не был госпитализирован. В настоящее время медики следят за людьми, которые находились в тесном контакте с заболевшим. Также расследуется еще один подозрительный случай, и ожидаются результаты анализов.
В соседней с Ирландией Великобритании число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании накануне превысило 100.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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