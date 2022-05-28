https://ria.ru/20220528/irlandiya-1791429796.html

В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян

В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 28.05.2022

В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:38

2022-05-28T16:38

2022-05-28T16:38

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оспа обезьян

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ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Ирландии, передает телеканал RTE со ссылкой на ирландскую службу здравоохранения.В заявлении службы здравоохранения говорится, что этот человек не был госпитализирован. В настоящее время медики следят за людьми, которые находились в тесном контакте с заболевшим. Также расследуется еще один подозрительный случай, и ожидаются результаты анализов.В соседней с Ирландией Великобритании число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании накануне превысило 100.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, ирландия, великобритания, коронавирус covid-19, оспа обезьян