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Экипажи греческих танкеров, задержанных Ираном, в безопасности
Экипажи греческих танкеров, задержанных Ираном, в безопасности - РИА Новости, 28.05.2022
Экипажи греческих танкеров, задержанных Ираном, в безопасности
Экипажи греческих танкеров, которые ранее были задержаны иранскими военными, в безопасности и добром здравии, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:07
2022-05-28T21:07
2022-05-28T21:07
в мире
цены на нефть
греция
персидский залив
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Экипажи греческих танкеров, которые ранее были задержаны иранскими военными, в безопасности и добром здравии, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Накануне стало известно, что иранские военные захватили два судна под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на пиратские действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям."Наши древние связи с Грецией и ее великим народом всегда основывались на взаимном уважении. Нашим связям не должны мешать глубоко недальновидные просчеты, в том числе грабежи на большой дороге по приказу третьей стороны. Экипажи танкеров в безопасности и здоровы", - заявил Хатибзаде в Twitter.
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в мире, цены на нефть, греция, персидский залив, корпус стражей исламской революции
Экипажи греческих танкеров, задержанных Ираном, в безопасности
Представитель МИД Ирана: экипажи задержанных греческих танкеров в безопасности