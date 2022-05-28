https://ria.ru/20220528/iran-1791468681.html

Экипажи греческих танкеров, задержанных Ираном, в безопасности

Экипажи греческих танкеров, задержанных Ираном, в безопасности - РИА Новости, 28.05.2022

Экипажи греческих танкеров, задержанных Ираном, в безопасности

Экипажи греческих танкеров, которые ранее были задержаны иранскими военными, в безопасности и добром здравии, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:07

2022-05-28T21:07

2022-05-28T21:07

в мире

цены на нефть

греция

персидский залив

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Экипажи греческих танкеров, которые ранее были задержаны иранскими военными, в безопасности и добром здравии, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Накануне стало известно, что иранские военные захватили два судна под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на пиратские действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям."Наши древние связи с Грецией и ее великим народом всегда основывались на взаимном уважении. Нашим связям не должны мешать глубоко недальновидные просчеты, в том числе грабежи на большой дороге по приказу третьей стороны. Экипажи танкеров в безопасности и здоровы", - заявил Хатибзаде в Twitter.

https://ria.ru/20220527/barter-1791009189.html

греция

персидский залив

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в мире, цены на нефть, греция, персидский залив, корпус стражей исламской революции