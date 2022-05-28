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Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов - РИА Новости, 28.05.2022
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Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов
Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов - РИА Новости, 28.05.2022
Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов
Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам заниматься публичной деятельностью. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:13
2022-05-28T16:26
общество
россия
дмитрий медведев
иноагенты
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам заниматься публичной деятельностью.Он напомнил, что в Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму."Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства", — написал он в Telegram-канале.В качестве примера аналогичных мер он привел действующий в США Foreign Agents Registration Act (FARA) — закон о регистрации иностранных агентов. В соответствии с этим документом, принятым еще в 1938 году, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства.По его словам, в Европе и США признание иноагентом фактически означает обвинение в преступной деятельности, в России же сейчас это подразумевает лишь соответствующую маркировку.
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общество, россия, дмитрий медведев, иноагенты
14:13 28.05.2022 (обновлено: 16:26 28.05.2022)
 
Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов

Медведев призвал запретить публичную деятельность работающим в интересах других государств

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам заниматься публичной деятельностью.
Он напомнил, что в Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму.
"Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства", — написал он в Telegram-канале.
В качестве примера аналогичных мер он привел действующий в США Foreign Agents Registration Act (FARA) — закон о регистрации иностранных агентов. В соответствии с этим документом, принятым еще в 1938 году, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства.
По его словам, в Европе и США признание иноагентом фактически означает обвинение в преступной деятельности, в России же сейчас это подразумевает лишь соответствующую маркировку.
Председатель Единой России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
14:04
Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведевиноагенты
 
 
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