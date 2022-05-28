https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791410767.html

Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов

Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов - РИА Новости, 28.05.2022

Медведев предложил ввести запрет на публичную деятельность для иноагентов

Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам заниматься публичной деятельностью. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:13

2022-05-28T14:13

2022-05-28T16:26

общество

россия

дмитрий медведев

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам заниматься публичной деятельностью.Он напомнил, что в Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму."Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства", — написал он в Telegram-канале.В качестве примера аналогичных мер он привел действующий в США Foreign Agents Registration Act (FARA) — закон о регистрации иностранных агентов. В соответствии с этим документом, принятым еще в 1938 году, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства.По его словам, в Европе и США признание иноагентом фактически означает обвинение в преступной деятельности, в России же сейчас это подразумевает лишь соответствующую маркировку.

https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий медведев, иноагенты