https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html

Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами

Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами - РИА Новости, 28.05.2022

Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, на законодательном уровне следует ввести более точную... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:04

2022-05-28T14:04

2022-05-28T14:38

общество

дмитрий медведев

россия

иноагенты

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность."Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", - написал он в Тelegram-канале."И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Уже внесён в Госдуму законопроект, который позволит это сделать. Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, стать прозрачной для нашего общества", - добавил он.

https://ria.ru/20220520/inoagenty-1789843703.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дмитрий медведев, россия, иноагенты