14:04 28.05.2022 (обновлено: 14:38 28.05.2022)
Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами
Замглавы Совбеза Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность.
"Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", - написал он в Тelegram-канале.
"И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Уже внесён в Госдуму законопроект, который позволит это сделать. Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, стать прозрачной для нашего общества", - добавил он.