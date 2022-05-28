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Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами - РИА Новости, 28.05.2022
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Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами
Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами - РИА Новости, 28.05.2022
Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, на законодательном уровне следует ввести более точную... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:04
2022-05-28T14:38
общество
дмитрий медведев
россия
иноагенты
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность."Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", - написал он в Тelegram-канале."И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Уже внесён в Госдуму законопроект, который позволит это сделать. Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, стать прозрачной для нашего общества", - добавил он.
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общество, дмитрий медведев, россия, иноагенты
14:04 28.05.2022 (обновлено: 14:38 28.05.2022)
 
Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами

Замглавы Совбеза Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность.
"Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", - написал он в Тelegram-канале.
"И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Уже внесён в Госдуму законопроект, который позволит это сделать. Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, стать прозрачной для нашего общества", - добавил он.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 21:13
Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова*
 
ОбществоДмитрий МедведевРоссияиноагенты
 
 
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