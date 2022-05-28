https://ria.ru/20220528/indoneziya-1791415343.html

Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию

Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию - РИА Новости, 28.05.2022

Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию

Индонезийские иммиграционные власти включили Россию в обновленный список стран, граждане которых могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:48

2022-05-28T14:48

2022-05-28T16:07

туризм

новости - туризм

россия

бахрейн

бали

виза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/84/1525288488_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_66fd12a7f1ffbbb5dbab3af9030e063a.jpg

БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Индонезийские иммиграционные власти включили Россию в обновленный список стран, граждане которых могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в индонезийском аэропорту, включая аэропорт города Денпасар на острове Бали, сообщает туристический портал Bali.com.Новый список вводится в действие 30 мая. Помимо 60 стран, которые находились в списке ранее, теперь в него включены еще 12 стран: Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания.Виза по прибытии выдается в аэропорту Индонезии, ее стоимость составляет 35 долларов. По такой визе турист может находиться на территории Индонезии 30 суток. Для этой категории визы предусмотрено одно продление еще на 30 суток, сообщает портал.Переоформить визу по прибытии в любую визу другой категории, в том числе долгосрочную, на территории Индонезии невозможно, говорится в сообщении. Портал также предупреждает, что для получения визы по прибытии турист должен представить индонезийским иммиграционным властям паспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента прибытия в Индонезию.

https://ria.ru/20220518/vizy-1789267958.html

россия

бахрейн

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новости - туризм, россия, бахрейн, бали, виза