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Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию - РИА Новости, 28.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220528/indoneziya-1791415343.html
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию - РИА Новости, 28.05.2022
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию
Индонезийские иммиграционные власти включили Россию в обновленный список стран, граждане которых могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:48
2022-05-28T16:07
туризм
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БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Индонезийские иммиграционные власти включили Россию в обновленный список стран, граждане которых могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в индонезийском аэропорту, включая аэропорт города Денпасар на острове Бали, сообщает туристический портал Bali.com.Новый список вводится в действие 30 мая. Помимо 60 стран, которые находились в списке ранее, теперь в него включены еще 12 стран: Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания.Виза по прибытии выдается в аэропорту Индонезии, ее стоимость составляет 35 долларов. По такой визе турист может находиться на территории Индонезии 30 суток. Для этой категории визы предусмотрено одно продление еще на 30 суток, сообщает портал.Переоформить визу по прибытии в любую визу другой категории, в том числе долгосрочную, на территории Индонезии невозможно, говорится в сообщении. Портал также предупреждает, что для получения визы по прибытии турист должен представить индонезийским иммиграционным властям паспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента прибытия в Индонезию.
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новости - туризм, россия, бахрейн, бали, виза
14:48 28.05.2022 (обновлено: 16:07 28.05.2022)
 
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию

Bali.com: с 30 мая российские туристы будут получать визы прямо в индонезийских аэропортах

© Depositphotos / mihtianderОстров Бали, Индонезия
Остров Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Depositphotos / mihtiander
Остров Бали, Индонезия. Архивное фото
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БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Индонезийские иммиграционные власти включили Россию в обновленный список стран, граждане которых могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в индонезийском аэропорту, включая аэропорт города Денпасар на острове Бали, сообщает туристический портал Bali.com.
Новый список вводится в действие 30 мая. Помимо 60 стран, которые находились в списке ранее, теперь в него включены еще 12 стран: Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания.
Виза по прибытии выдается в аэропорту Индонезии, ее стоимость составляет 35 долларов. По такой визе турист может находиться на территории Индонезии 30 суток. Для этой категории визы предусмотрено одно продление еще на 30 суток, сообщает портал.
Переоформить визу по прибытии в любую визу другой категории, в том числе долгосрочную, на территории Индонезии невозможно, говорится в сообщении. Портал также предупреждает, что для получения визы по прибытии турист должен представить индонезийским иммиграционным властям паспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента прибытия в Индонезию.
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