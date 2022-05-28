https://ria.ru/20220528/indoneziya-1791415343.html
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию - РИА Новости, 28.05.2022
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию
Индонезийские иммиграционные власти включили Россию в обновленный список стран, граждане которых могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:48
2022-05-28T14:48
2022-05-28T16:07
туризм
новости - туризм
россия
бахрейн
бали
виза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/84/1525288488_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_66fd12a7f1ffbbb5dbab3af9030e063a.jpg
БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Индонезийские иммиграционные власти включили Россию в обновленный список стран, граждане которых могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в индонезийском аэропорту, включая аэропорт города Денпасар на острове Бали, сообщает туристический портал Bali.com.Новый список вводится в действие 30 мая. Помимо 60 стран, которые находились в списке ранее, теперь в него включены еще 12 стран: Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания.Виза по прибытии выдается в аэропорту Индонезии, ее стоимость составляет 35 долларов. По такой визе турист может находиться на территории Индонезии 30 суток. Для этой категории визы предусмотрено одно продление еще на 30 суток, сообщает портал.Переоформить визу по прибытии в любую визу другой категории, в том числе долгосрочную, на территории Индонезии невозможно, говорится в сообщении. Портал также предупреждает, что для получения визы по прибытии турист должен представить индонезийским иммиграционным властям паспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента прибытия в Индонезию.
https://ria.ru/20220518/vizy-1789267958.html
россия
бахрейн
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/84/1525288488_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2618f8e783e2d2a2d7f48a6a8c065b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, бахрейн, бали, виза
14:48 28.05.2022 (обновлено: 16:07 28.05.2022)
Россияне будут получать визы по прибытии в Индонезию
Bali.com: с 30 мая российские туристы будут получать визы прямо в индонезийских аэропортах