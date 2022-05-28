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Российский День пограничника отметили в Парке Победы в Ереване - РИА Новости, 28.05.2022
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Российский День пограничника отметили в Парке Победы в Ереване
Российский День пограничника отметили в Парке Победы в Ереване - РИА Новости, 28.05.2022
Российский День пограничника отметили в Парке Победы в Ереване
Торжественное мероприятие, посвященное отмечаемому в России Дню пограничника, прошло в субботу в ереванском Парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:41
2022-05-28T15:41
россия
армения
рсфср
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное отмечаемому в России Дню пограничника, прошло в субботу в ереванском Парке Победы, передает корреспондент РИА Новости.В ходе мероприятия прозвучали гимны Армении и России, выступили ветераны службы, были возложены цветы к памятнику погибшим пограничникам."Те традиции, которые были заложены предыдущими поколениями пограничников, мы храним, свято чтим. Сегодня мы чувствуем мир на границах Армении с Турецкой Республикой, с Исламской Республикой Иран, там, где приходится выполнять задачи по охране границы пограничникам Пограничного управления ФСБ России в Армении", - сказал начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.По его словам, есть уверенность, что стабилизируется ситуация и на других участках границ Армении. "В этот день хотелось бы пожелать всем, не только пограничникам, но жителям Армении спокойствия, уверенности в будущем, пограничной безопасности", - сказал Голубицкий.В ходе мероприятия ветерану-пограничнику Хачику Овсепяну был вручен нагрудный знак Погрануправления ФСБ РФ.В России 28 мая отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.В современной России чествование пограничников 28 мая было продолжено указом президента РФ от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.
https://ria.ru/20220525/shkola-1790641706.html
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россия, армения, рсфср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
15:41 28.05.2022
 
Российский День пограничника отметили в Парке Победы в Ереване

Корреспондент РИА: российский День пограничника отметили в Парке Победы в Ереване

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПразднование Дня пограничника в Минеральных Водах
Празднование Дня пограничника в Минеральных Водах - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Празднование Дня пограничника в Минеральных Водах. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное отмечаемому в России Дню пограничника, прошло в субботу в ереванском Парке Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия прозвучали гимны Армении и России, выступили ветераны службы, были возложены цветы к памятнику погибшим пограничникам.
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"Те традиции, которые были заложены предыдущими поколениями пограничников, мы храним, свято чтим. Сегодня мы чувствуем мир на границах Армении с Турецкой Республикой, с Исламской Республикой Иран, там, где приходится выполнять задачи по охране границы пограничникам Пограничного управления ФСБ России в Армении", - сказал начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.
По его словам, есть уверенность, что стабилизируется ситуация и на других участках границ Армении. "В этот день хотелось бы пожелать всем, не только пограничникам, но жителям Армении спокойствия, уверенности в будущем, пограничной безопасности", - сказал Голубицкий.
В ходе мероприятия ветерану-пограничнику Хачику Овсепяну был вручен нагрудный знак Погрануправления ФСБ РФ.
В России 28 мая отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.
В современной России чествование пограничников 28 мая было продолжено указом президента РФ от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.
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