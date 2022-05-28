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В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли - РИА Новости, 28.05.2022
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В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли - РИА Новости, 28.05.2022
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли
Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:15
2022-05-28T17:15
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
дтп
прохладненский район
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НАЛЬЧИК, 28 мая - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает управление ГИБДД регионального МВД.Уточняется, что в результате ДТП три человека погибли, еще двое доставлены для осмотра в лечебное учреждение."Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
прохладненский район
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), дтп, прохладненский район
17:15 28.05.2022
 
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли

Три человека погибли и два пострадали в результате ДТП в Прохладненском районе КБР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 мая - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает управление ГИБДД регионального МВД.
"Около 15.00 мск в субботу в Прохладненском районе между селениями Алтуд и Благовещенка произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-2109" и "Тойота" с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП три человека погибли, еще двое доставлены для осмотра в лечебное учреждение.
"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский", - подчеркивает ведомство.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
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ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)ДТППрохладненский район
 
 
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