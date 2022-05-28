https://ria.ru/20220528/dtp-1791435380.html
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли - РИА Новости, 28.05.2022
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли
Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:15
2022-05-28T17:15
2022-05-28T17:15
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
дтп
прохладненский район
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НАЛЬЧИК, 28 мая - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает управление ГИБДД регионального МВД.Уточняется, что в результате ДТП три человека погибли, еще двое доставлены для осмотра в лечебное учреждение."Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
прохладненский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), дтп, прохладненский район
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли
Три человека погибли и два пострадали в результате ДТП в Прохладненском районе КБР
НАЛЬЧИК, 28 мая - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает управление ГИБДД регионального МВД.
"Около 15.00 мск в субботу в Прохладненском районе между селениями Алтуд и Благовещенка произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-2109" и "Тойота" с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП три человека погибли, еще двое доставлены для осмотра в лечебное учреждение.
"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский", - подчеркивает ведомство.