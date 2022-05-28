https://ria.ru/20220528/dtp-1791435380.html

В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли

В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли - РИА Новости, 28.05.2022

В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, три человека погибли

Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:15

2022-05-28T17:15

2022-05-28T17:15

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

дтп

прохладненский район

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НАЛЬЧИК, 28 мая - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей и последовавшего затем пожара в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает управление ГИБДД регионального МВД.Уточняется, что в результате ДТП три человека погибли, еще двое доставлены для осмотра в лечебное учреждение."Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

прохладненский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), дтп, прохладненский район