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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 16.44 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:29
2022-05-28T17:29
2022-05-28T17:29
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.44 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.44 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донбасс
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка