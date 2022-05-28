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Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/donbass-1791404767.html
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 28.05.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:31
2022-05-28T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 10.34 выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка."Куйбышевский район снова под обстрелом украинских карателей. Сегодня в 10.40 в результате обстрела посёлка Застанционного зафиксировано прямое попадание в дом по ул. Шверника, 27. Раненый мирный житель 1936 года рождения госпитализирован в ГБУ № 21", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донбасс, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
13:31 28.05.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 10.34 выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка.
"Куйбышевский район снова под обстрелом украинских карателей. Сегодня в 10.40 в результате обстрела посёлка Застанционного зафиксировано прямое попадание в дом по ул. Шверника, 27. Раненый мирный житель 1936 года рождения госпитализирован в ГБУ № 21", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДонбассУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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