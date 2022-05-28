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Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 28.05.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:31

2022-05-28T13:31

2022-05-28T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 10.34 выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка."Куйбышевский район снова под обстрелом украинских карателей. Сегодня в 10.40 в результате обстрела посёлка Застанционного зафиксировано прямое попадание в дом по ул. Шверника, 27. Раненый мирный житель 1936 года рождения госпитализирован в ГБУ № 21", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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