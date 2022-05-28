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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:13
2022-05-28T12:13
2022-05-28T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
пантелеймоновка (горловский район)
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, пантелеймоновка (горловский район), донбасс
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибром 122 мм