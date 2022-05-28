https://ria.ru/20220528/donbass-1791392819.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:13

2022-05-28T12:13

2022-05-28T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

пантелеймоновка (горловский район)

донбасс

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

украина

пантелеймоновка (горловский район)

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, пантелеймоновка (горловский район), донбасс