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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово - РИА Новости, 28.05.2022
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово
Трое детей, пострадавших накануне при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", находятся в реанимации, сообщили в Минздраве ЛНР. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:29
2022-05-28T11:29
2022-05-28T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Трое детей, пострадавших накануне при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", находятся в реанимации, сообщили в Минздраве ЛНР.Генпрокуратура ЛНР сообщала ранее в субботу, что число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из них два месяца."Трое детей в реанимации, двое в хирургии", - рассказали журналистам в Минздраве.Все дети доставлены в Луганск, в республиканскую детскую больницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сватово, луганск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово
Минздрав ЛНР: трое детей, пострадавших при обстреле Сватово, находятся в реанимации