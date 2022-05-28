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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово - РИА Новости, 28.05.2022
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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово - РИА Новости, 28.05.2022
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово
Трое детей, пострадавших накануне при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", находятся в реанимации, сообщили в Минздраве ЛНР. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:29
2022-05-28T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Трое детей, пострадавших накануне при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", находятся в реанимации, сообщили в Минздраве ЛНР.Генпрокуратура ЛНР сообщала ранее в субботу, что число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из них два месяца."Трое детей в реанимации, двое в хирургии", - рассказали журналистам в Минздраве.Все дети доставлены в Луганск, в республиканскую детскую больницу.
сватово
луганск
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4.7
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в мире, сватово, луганск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:29 28.05.2022
 
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово

Минздрав ЛНР: трое детей, пострадавших при обстреле Сватово, находятся в реанимации

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Трое детей, пострадавших накануне при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", находятся в реанимации, сообщили в Минздраве ЛНР.
Генпрокуратура ЛНР сообщала ранее в субботу, что число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из них два месяца.
"Трое детей в реанимации, двое в хирургии", - рассказали журналистам в Минздраве.
Все дети доставлены в Луганск, в республиканскую детскую больницу.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганскЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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