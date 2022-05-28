https://ria.ru/20220528/donbass-1791383816.html

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово - РИА Новости, 28.05.2022

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ Сватово

Трое детей, пострадавших накануне при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", находятся в реанимации, сообщили в Минздраве ЛНР. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:29

2022-05-28T11:29

2022-05-28T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганск

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96722/81/967228195_0:160:3279:2004_1920x0_80_0_0_6f9a82846d04726849cb7c45b6024713.jpg

ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Трое детей, пострадавших накануне при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", находятся в реанимации, сообщили в Минздраве ЛНР.Генпрокуратура ЛНР сообщала ранее в субботу, что число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из них два месяца."Трое детей в реанимации, двое в хирургии", - рассказали журналистам в Минздраве.Все дети доставлены в Луганск, в республиканскую детскую больницу.

сватово

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сватово, луганск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр