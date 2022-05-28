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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 10.34 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:02
2022-05-28T11:02
2022-05-28T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.34 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.34 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено два снаряда калибром 122 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку два снаряда калибром 122 мм