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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 28.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/donbass-1791373158.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 09.45 выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:09
2022-05-28T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.45 выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс
10:09 28.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.45 выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Позиции Отдельного разведывательного батальона Спарта на территории Донецкого аэропорта - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбасс
 
 
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