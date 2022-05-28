https://ria.ru/20220528/donbass-1791370912.html

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, применив 385 единиц боеприпасов, погибла одна женщина, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:55

2022-05-28T09:55

2022-05-28T09:55

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, применив 385 единиц боеприпасов, погибла одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… Выпустив 385 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины 1948 г.р. в Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 31 домостроение в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Макеевке и Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220528/donetsk-1791111654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр