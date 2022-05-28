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Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/donbass-1791370912.html
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, применив 385 единиц боеприпасов, погибла одна женщина, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:55
2022-05-28T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, применив 385 единиц боеприпасов, погибла одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… Выпустив 385 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины 1948 г.р. в Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 31 домостроение в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Макеевке и Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, донбасс, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
09:55 28.05.2022
 
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, применив 385 единиц боеприпасов, погибла одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… Выпустив 385 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины 1948 г.р. в Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что было повреждено 31 домостроение в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Макеевке и Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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