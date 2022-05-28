Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов
Народная милиция: с начала суток силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций
Боец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток уничтожила 37 украинских националистов, два бронетранспортера, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать семь украинских националиста, два бронетранспортёра, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств. Захвачены два бронетранспортера и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.