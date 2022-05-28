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Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/dnr-1791456168.html
Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов
Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов - РИА Новости, 28.05.2022
Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов
Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток уничтожила 37 украинских националистов, два бронетранспортера, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:23
2022-05-28T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток уничтожила 37 украинских националистов, два бронетранспортера, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средствРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:23 28.05.2022
 
Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов

Народная милиция: с начала суток силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций
Боец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток уничтожила 37 украинских националистов, два бронетранспортера, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать семь украинских националиста, два бронетранспортёра, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств. Захвачены два бронетранспортера и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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