17:07 28.05.2022 (обновлено: 17:11 28.05.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Еленовку и Горловку калибром 122 миллиметра
Осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку и Горловку в Донецкой народной республике, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.20 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 16.20 - н.п. Кодема - н.п. Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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