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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 13.50 выпустили еще пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:19
2022-05-28T14:19
2022-05-28T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили еще пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в субботу сообщалось, что украинские войска в 09.45 выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Ясиноватой
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 13.50 выпустили еще пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, заявили
в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в субботу сообщалось, что украинские войска в 09.45 выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Ясиноватой.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.