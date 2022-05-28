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В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год - РИА Новости, 28.05.2022
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В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год
В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год - РИА Новости, 28.05.2022
В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:51
2022-05-28T19:51
экономика
пенсионный фонд рф
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда обязательного страхования (ФОМС) за 2021 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.Они предусматривают утверждение отчетов об исполнении бюджетов данных государственных внебюджетных фондов за прошлый год. Согласно одному из них, доходы ПФР в 2021 году составили около 9,794 триллиона рублей (7,5% к ВВП), расходы – 10,125 триллиона (7,7% к ВВП). А объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств составил 9,989 триллиона рублей. Таким образом бюджет фонда был исполнен с дефицитом порядка 331 миллиарда рублей, на покрытие которого были направлены переходящие остатки средств его бюджета на 1 января 2021 года.Исходя из второго законопроекта, доходы ФСС в прошлом году составил около 1,428 триллиона рублей, или 175,1% по сравнению с ранее утвержденными законом, расходы – 1,316 триллиона, или 158%, то есть он исполнен с профицитом примерно в 112 миллиардов рублей. При этом расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств находились на уровне 926,521 миллиарда рублей.Третий законопроект предусматривает утверждение отчета ФОМС за 2021 год по доходам в объеме 2,631 триллиона рублей, которые увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10%, по расходам – 2,569 триллиона с увеличением на 8,9% по сравнению с 2020 годом. Основным источником формирования доходов бюджета фонда являлись страховые взносы на ОМС, доля которых в общем объеме его доходов в 2021 году составила 88%.
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экономика, пенсионный фонд рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф
19:51 28.05.2022
 
В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда обязательного страхования (ФОМС) за 2021 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Они предусматривают утверждение отчетов об исполнении бюджетов данных государственных внебюджетных фондов за прошлый год. Согласно одному из них, доходы ПФР в 2021 году составили около 9,794 триллиона рублей (7,5% к ВВП), расходы – 10,125 триллиона (7,7% к ВВП). А объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств составил 9,989 триллиона рублей. Таким образом бюджет фонда был исполнен с дефицитом порядка 331 миллиарда рублей, на покрытие которого были направлены переходящие остатки средств его бюджета на 1 января 2021 года.
Исходя из второго законопроекта, доходы ФСС в прошлом году составил около 1,428 триллиона рублей, или 175,1% по сравнению с ранее утвержденными законом, расходы – 1,316 триллиона, или 158%, то есть он исполнен с профицитом примерно в 112 миллиардов рублей. При этом расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств находились на уровне 926,521 миллиарда рублей.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 14:19
Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий
Третий законопроект предусматривает утверждение отчета ФОМС за 2021 год по доходам в объеме 2,631 триллиона рублей, которые увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10%, по расходам – 2,569 триллиона с увеличением на 8,9% по сравнению с 2020 годом. Основным источником формирования доходов бюджета фонда являлись страховые взносы на ОМС, доля которых в общем объеме его доходов в 2021 году составила 88%.
 
ЭкономикаПенсионный фонд РФФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФГосдума РФ
 
 
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