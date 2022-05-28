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Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год - РИА Новости, 28.05.2022
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Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год - РИА Новости, 28.05.2022
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год, документ доступен в электронной думской базе. РИА Новости, 28.05.2022
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2022-05-28T19:55
россия
экономика
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год, документ доступен в электронной думской базе.В проекте закона отмечается, что за 2021 год в российскую казну поступило 25,286 триллиона рублей, расходы составили 24,762 триллиона рублей, профицит бюджета - более 524 миллиардов рублей.В пояснительных материалах к проекту уточняется, что рассматриваемый федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее на сайте кабмина сообщалось, что правительство России утвердило отчеты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год.
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россия, экономика, правительство рф, госдума рф
16:46 28.05.2022 (обновлено: 19:55 28.05.2022)
 
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год

Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год, документ доступен в электронной думской базе.
В проекте закона отмечается, что за 2021 год в российскую казну поступило 25,286 триллиона рублей, расходы составили 24,762 триллиона рублей, профицит бюджета - более 524 миллиардов рублей.
"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год по доходам в сумме 25 286 377 583,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 24 762 100 431,1 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 524 277 152,4 тысяч рублей", - отмечается там.
В пояснительных материалах к проекту уточняется, что рассматриваемый федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее на сайте кабмина сообщалось, что правительство России утвердило отчеты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год.
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