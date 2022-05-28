https://ria.ru/20220528/byudzhet-1791431225.html

Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год

Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год - РИА Новости, 28.05.2022

Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2021 год

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год, документ доступен в электронной думской базе. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:46

2022-05-28T16:46

2022-05-28T19:55

россия

экономика

правительство рф

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год, документ доступен в электронной думской базе.В проекте закона отмечается, что за 2021 год в российскую казну поступило 25,286 триллиона рублей, расходы составили 24,762 триллиона рублей, профицит бюджета - более 524 миллиардов рублей.В пояснительных материалах к проекту уточняется, что рассматриваемый федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее на сайте кабмина сообщалось, что правительство России утвердило отчеты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год.

https://ria.ru/20220528/rubl-1791400181.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, правительство рф, госдума рф