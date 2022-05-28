https://ria.ru/20220528/belorussiya-1791366161.html
Лукашенко заявил о напряженной обстановке на границе
Лукашенко заявил о напряженной обстановке на границе - РИА Новости, 28.05.2022
Лукашенко заявил о напряженной обстановке на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе страны складывается напряженная военно-политическая обстановка. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:21
2022-05-28T09:21
2022-05-28T09:22
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе страны складывается напряженная военно-политическая обстановка."В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка", - говорится в поздравлении президента с Днем пограничника, опубликованном на сайте главы государства.Обращаясь к командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы Белоруссии, Лукашенко отметил, что каждый из них хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами стоит сегодня страна и какое противоборство идет вокруг. "А на передовой линии обороны находитесь вы - воины в зеленых фуражках. Сегодня для нас особый смысл и вес обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и не жалея жизни сражаются с ним", - подчеркнул Лукашенко.Он выразил уверенность, что свою независимость и территориальную целостность Белоруссия защитит, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи Отечества оставались в неприкосновенности." "Верю в ваш патриотизм и профессионализм", - добавил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/belorussiya-1791190658.html
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
09:21 28.05.2022 (обновлено: 09:22 28.05.2022)
Лукашенко заявил о напряженной обстановке на границе
Лукашенко: на границе страны складывается напряженная военно-политическая обстановка.
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе страны складывается напряженная военно-политическая обстановка.
"В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка", - говорится в поздравлении президента с Днем пограничника, опубликованном на сайте главы государства.
Обращаясь к командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы Белоруссии
, Лукашенко отметил, что каждый из них хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами стоит сегодня страна и какое противоборство идет вокруг. "А на передовой линии обороны находитесь вы - воины в зеленых фуражках. Сегодня для нас особый смысл и вес обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и не жалея жизни сражаются с ним", - подчеркнул Лукашенко.
Он выразил уверенность, что свою независимость и территориальную целостность Белоруссия защитит, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи Отечества оставались в неприкосновенности." "Верю в ваш патриотизм и профессионализм", - добавил президент.