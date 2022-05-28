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Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - РИА Новости, 28.05.2022
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Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - РИА Новости, 28.05.2022
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.
2022-05-28T21:52
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видео
азовсталь
мариуполь
завод
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С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.
азовсталь
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353
60
353
60
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.
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видео, азовсталь, мариуполь, завод, видео
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.
2022-05-28T21:52
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21:52 28.05.2022
 

Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"

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Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.
С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.
 
ВидеоАзовстальМариупольЗавод
 
 
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