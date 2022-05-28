https://ria.ru/20220528/azovstal-1791471949.html
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - РИА Новости, 28.05.2022
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.
2022-05-28T21:52
2022-05-28T21:52
2022-05-28T21:52
видео
азовсталь
мариуполь
завод
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С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.
азовсталь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.
2022-05-28T21:52
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, азовсталь, мариуполь, завод, видео
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.
2022-05-28T21:52
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PT1M09S
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.