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Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"

Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" - РИА Новости, 28.05.2022

Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"

Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.

2022-05-28T21:52

2022-05-28T21:52

2022-05-28T21:52

видео

азовсталь

мариуполь

завод

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С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы.

азовсталь

мариуполь

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Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали" Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти две с половиной тысячи нацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Здесь брошена военная техника, в бункерах остались одежда, личные вещи бойцов и боеприпасы. 2022-05-28T21:52 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, азовсталь, мариуполь, завод, видео