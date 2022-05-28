https://ria.ru/20220528/agressiya-1791416672.html

Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха

Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха - РИА Новости, 28.05.2022

Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха

Весь мир сегодня ополчился против России, но это же мировое сообщество не оказало необходимой гуманитарной помощи Нагорному Карабаху и не дало оценки агрессии... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:04

2022-05-28T15:04

2022-05-28T15:04

в мире

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Весь мир сегодня ополчился против России, но это же мировое сообщество не оказало необходимой гуманитарной помощи Нагорному Карабаху и не дало оценки агрессии против непризнанной республики, заявил РИА Новости депутат парламента Нагорно-Карабахской Республики, член комиссии по внешним связям Давид Мелкумян.Говоря об обстановке в республике, он рассказал, что после окончания боевых действий людям удалось мобилизовать ресурсы и быстро частично восстановить то, что было разрушено, и помочь людям, потерявшим дома и работу."Мировой порядок меняется, весь мир меняется. На сегодняшний день можем дать такую оценку, все зависит от исхода этой операции (специальной военной операции России на Украине - ред.), потому что весь мир сплотился, или ополчился против России", - добавил депутат, уточнив, что до начала кризиса в Карабахе все страны призывали к мирному решению вопроса республики, как и власти самого непризнанного государства."Во время войны и после войны мы давали информацию, что надо дать оценку этим событиям. Все договоренности были нарушены со стороны Азербайджана и Турции. Но мировое сообщество промолчало, и мы не раз говорили, что это будет плохой прецедент - попытаться решить вопрос силовым путем и не дать оценку", - заключил Мелкумян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика