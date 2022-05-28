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Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха - РИА Новости, 28.05.2022
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Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха
Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха - РИА Новости, 28.05.2022
Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха
Весь мир сегодня ополчился против России, но это же мировое сообщество не оказало необходимой гуманитарной помощи Нагорному Карабаху и не дало оценки агрессии... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:04
2022-05-28T15:04
в мире
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Весь мир сегодня ополчился против России, но это же мировое сообщество не оказало необходимой гуманитарной помощи Нагорному Карабаху и не дало оценки агрессии против непризнанной республики, заявил РИА Новости депутат парламента Нагорно-Карабахской Республики, член комиссии по внешним связям Давид Мелкумян.Говоря об обстановке в республике, он рассказал, что после окончания боевых действий людям удалось мобилизовать ресурсы и быстро частично восстановить то, что было разрушено, и помочь людям, потерявшим дома и работу."Мировой порядок меняется, весь мир меняется. На сегодняшний день можем дать такую оценку, все зависит от исхода этой операции (специальной военной операции России на Украине - ред.), потому что весь мир сплотился, или ополчился против России", - добавил депутат, уточнив, что до начала кризиса в Карабахе все страны призывали к мирному решению вопроса республики, как и власти самого непризнанного государства."Во время войны и после войны мы давали информацию, что надо дать оценку этим событиям. Все договоренности были нарушены со стороны Азербайджана и Турции. Но мировое сообщество промолчало, и мы не раз говорили, что это будет плохой прецедент - попытаться решить вопрос силовым путем и не дать оценку", - заключил Мелкумян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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в мире, россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика
15:04 28.05.2022
 
Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха

Мелкумян: мир ополчился против России, но так и не осудил агрессию против Карабаха

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Весь мир сегодня ополчился против России, но это же мировое сообщество не оказало необходимой гуманитарной помощи Нагорному Карабаху и не дало оценки агрессии против непризнанной республики, заявил РИА Новости депутат парламента Нагорно-Карабахской Республики, член комиссии по внешним связям Давид Мелкумян.
Говоря об обстановке в республике, он рассказал, что после окончания боевых действий людям удалось мобилизовать ресурсы и быстро частично восстановить то, что было разрушено, и помочь людям, потерявшим дома и работу.
"Хотелось бы подчеркнуть те страны, которые оказывали гуманитарную помощь - Армения, армяне всего мира, Российская Федерация, миротворцы. Призывы МИД республики к мировому сообществу, чтобы оказать здесь гуманитарную помощь, до сих пор не получили того резонанса, которого мы ожидали", - сказал Мелкумян. Он подчеркнул, что таких масштабов поддержки, которую весь мир сейчас оказывает Украине, в республике не наблюдали.
"Мировой порядок меняется, весь мир меняется. На сегодняшний день можем дать такую оценку, все зависит от исхода этой операции (специальной военной операции России на Украине - ред.), потому что весь мир сплотился, или ополчился против России", - добавил депутат, уточнив, что до начала кризиса в Карабахе все страны призывали к мирному решению вопроса республики, как и власти самого непризнанного государства.
"Во время войны и после войны мы давали информацию, что надо дать оценку этим событиям. Все договоренности были нарушены со стороны Азербайджана и Турции. Но мировое сообщество промолчало, и мы не раз говорили, что это будет плохой прецедент - попытаться решить вопрос силовым путем и не дать оценку", - заключил Мелкумян.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
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