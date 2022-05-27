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В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/zhenschina-1791015666.html
В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ
В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ
Умерла женщина из Белгородского села Журавлевка, получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:01
2022-05-27T07:23
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
в мире
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Умерла женщина из Белгородского села Журавлевка, получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.До этого он сообщал, что пострадавшая при атаке ВСУ находилась в крайне тяжелом состоянии.Также он добавил, что в целом ситуация в регионе спокойная, "за исключением отдельных направлений на приграничных территориях". Гладков обратился к гражданам, в первую очередь к жителям сел Журавлевка, Нехотеевка и Середа с запретом на посещение этих населенных пунктов "до особого распоряжения".Ранее губернатор сообщал, что в четверг весь день продолжался обстрел Журавлевки.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались атакам с украинской стороны. В Журавлевке и Нехотеевке 23 марта ввели режим ЧС.
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происшествия, украина, в мире, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, москва
07:01 27.05.2022 (обновлено: 07:23 27.05.2022)
 
В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ

Глава Белгородской области: умерла женщина, получившая ранение при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая РИА Новости. Умерла женщина из Белгородского села Журавлевка, получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
До этого он сообщал, что пострадавшая при атаке ВСУ находилась в крайне тяжелом состоянии.

"У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран", — написал Гладков.

Также он добавил, что в целом ситуация в регионе спокойная, "за исключением отдельных направлений на приграничных территориях". Гладков обратился к гражданам, в первую очередь к жителям сел Журавлевка, Нехотеевка и Середа с запретом на посещение этих населенных пунктов "до особого распоряжения".
Ранее губернатор сообщал, что в четверг весь день продолжался обстрел Журавлевки.
Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались атакам с украинской стороны. В Журавлевке и Нехотеевке 23 марта ввели режим ЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаВ миреБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковМосква
 
 
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