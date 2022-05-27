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В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ

В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022

В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ

Умерла женщина из Белгородского села Журавлевка, получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:01

2022-05-27T07:01

2022-05-27T07:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Умерла женщина из Белгородского села Журавлевка, получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.До этого он сообщал, что пострадавшая при атаке ВСУ находилась в крайне тяжелом состоянии.Также он добавил, что в целом ситуация в регионе спокойная, "за исключением отдельных направлений на приграничных территориях". Гладков обратился к гражданам, в первую очередь к жителям сел Журавлевка, Нехотеевка и Середа с запретом на посещение этих населенных пунктов "до особого распоряжения".Ранее губернатор сообщал, что в четверг весь день продолжался обстрел Журавлевки.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались атакам с украинской стороны. В Журавлевке и Нехотеевке 23 марта ввели режим ЧС.

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происшествия, украина, в мире, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, москва