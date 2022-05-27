https://ria.ru/20220527/zerno-1791063118.html
Экспорт зерна из России за два года может составить 50 миллионов тонн
Экспорт зерна из России за два года может составить 50 миллионов тонн - РИА Новости, 27.05.2022
Экспорт зерна из России за два года может составить 50 миллионов тонн
Россия в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года), по оценке Минсельхоза, может экспортировать 50 миллионов тонн зерновых, заявил глава... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:03
2022-05-27T11:03
2022-05-27T14:09
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года), по оценке Минсельхоза, может экспортировать 50 миллионов тонн зерновых, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи."Мы в предстоящем сезоне оцениваем внешнеторговый потенциал по зерновым в 50 миллионов тонн", - сообщил министр.По его словам, сегодня ситуация в мире диктует РФ новые вызовы, и всем государствам необходимо принимать с учетом этого оперативные решения."Мы фиксируем увеличение спроса на базовые продовольственные товары и в первую очередь на зерновые, и это касается многих стран. Кроме того, продовольственная и сельскохозяйственная организаций ООН предупреждает об актуальности проблем мирового голода", - пояснил он.Министр подчеркнул, что для повышения мировой продовольственной безопасности Россия готова обеспечивать зарубежных партнеров качественной продукцией."Но, разумеется, в текущей ситуации это во много будет зависеть от возможностей логистики. Сложности здесь есть, это ни для кого не является секретом. Из-за действий отдельных международных логистических компаний доставка российского продовольствия, в частности зерна, до конечных потребителей серьезно ограничена", - добавил глава Минсельхоза."В текущем сезоне на внешние рынки уже направлено более 35 миллионов тонн зерновых, из которых 28,5 миллиона тонн пшеницы. Основными странами-импортерами российского зерна по-прежнему остаются Турция, Египет, Саудовская Аравия, Азербайджан. Полагаю, что эти страны останутся покупателями нашего зерна и до конца сельхозсезона мы рассчитываем, что экспорт зерновых превысит 37 миллионов тонн", - сказал Патрушев.Россия в 2020-2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 - 30 июня 2021 года) экспортировала 49,2 миллиона тонн зерна, из них пшеницы - 38,1 миллиона тонн."В новом сезоне реализация механизма квотирования будет продолжена", - сказал глава Минсельхоза.Он напомнил, что квотирование экспорта зерна в РФ действует уже третий год. "На наш взгляд, это квотирование оказало и доказало свою эффективность. Участники рынка уже привыкли к этому инструменту, что позволяет им эффективно планировать свою экспортную деятельность", - сказал Патрушев."С точки зрения квотирования мы на следующий год постараемся отдельную квоту выделить. Соответственно, на Дальний Восток будет отдельная квота, по который вы без учета исторических принципов и всего остального сможете экспортировать", - сказал ПатрушевПо его словам, при этом отменить пошлину на экспорт кукурузы с Дальнего Востока невозможно, так как единый механизм по пошлине действует во всей стране. "Мы нигде отдельно пошлину устанавливать не будем", - сказал Патрушев.Он подчеркнул, что министерство поддерживает сельхозтоваропроизводителей, в том числе растениеводов, в части возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур.
https://ria.ru/20220527/urozhay-1791050522.html
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
11:03 27.05.2022 (обновлено: 14:09 27.05.2022)
Экспорт зерна из России за два года может составить 50 миллионов тонн
Глава Минсельхоза Патрушев: экспорт зерна за два года может составить 50 миллионов тонн
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года), по оценке Минсельхоза, может экспортировать 50 миллионов тонн зерновых, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.
"Мы в предстоящем сезоне оцениваем внешнеторговый потенциал по зерновым в 50 миллионов тонн", - сообщил министр.
По его словам, сегодня ситуация в мире диктует РФ
новые вызовы, и всем государствам необходимо принимать с учетом этого оперативные решения.
"Мы фиксируем увеличение спроса на базовые продовольственные товары и в первую очередь на зерновые, и это касается многих стран. Кроме того, продовольственная и сельскохозяйственная организаций ООН
предупреждает об актуальности проблем мирового голода", - пояснил он.
Министр подчеркнул, что для повышения мировой продовольственной безопасности Россия готова обеспечивать зарубежных партнеров качественной продукцией.
"Но, разумеется, в текущей ситуации это во много будет зависеть от возможностей логистики. Сложности здесь есть, это ни для кого не является секретом. Из-за действий отдельных международных логистических компаний доставка российского продовольствия, в частности зерна, до конечных потребителей серьезно ограничена", - добавил глава Минсельхоза
.
"В текущем сезоне на внешние рынки уже направлено более 35 миллионов тонн зерновых, из которых 28,5 миллиона тонн пшеницы. Основными странами-импортерами российского зерна по-прежнему остаются Турция
, Египет
, Саудовская Аравия
, Азербайджан
. Полагаю, что эти страны останутся покупателями нашего зерна и до конца сельхозсезона мы рассчитываем, что экспорт зерновых превысит 37 миллионов тонн", - сказал Патрушев.
Россия в 2020-2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 - 30 июня 2021 года) экспортировала 49,2 миллиона тонн зерна, из них пшеницы - 38,1 миллиона тонн.
"В новом сезоне реализация механизма квотирования будет продолжена", - сказал глава Минсельхоза.
Он напомнил, что квотирование экспорта зерна в РФ действует уже третий год. "На наш взгляд, это квотирование оказало и доказало свою эффективность. Участники рынка уже привыкли к этому инструменту, что позволяет им эффективно планировать свою экспортную деятельность", - сказал Патрушев.
"С точки зрения квотирования мы на следующий год постараемся отдельную квоту выделить. Соответственно, на Дальний Восток будет отдельная квота, по который вы без учета исторических принципов и всего остального сможете экспортировать", - сказал Патрушев
По его словам, при этом отменить пошлину на экспорт кукурузы с Дальнего Востока невозможно, так как единый механизм по пошлине действует во всей стране. "Мы нигде отдельно пошлину устанавливать не будем", - сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что министерство поддерживает сельхозтоваропроизводителей, в том числе растениеводов, в части возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур.