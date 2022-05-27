https://ria.ru/20220527/zakhoronenie-1791315314.html
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных - РИА Новости, 27.05.2022
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Массовое стихийное захоронение с телами украинских военных найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург", военнослужащие погибли в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:34
2022-05-27T20:34
2022-05-27T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Массовое стихийное захоронение с телами украинских военных найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург", военнослужащие погибли в феврале-марте нынешнего года, когда эта часть города находилась под контролем украинских войск, сообщил РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.По его словам, 14 тел уже извлекли, 10 обработали, а всего там, по внешним признакам, может быть похоронено до 40 украинских военных."Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно февраль-март этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках. Уже описали 10 трупов, а всего было поднято 14. Раскопки дальше продолжаются, предположительно может быть даже до 40 (тел погибших - ред.)", - сказал Калашников.
https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
20:34 27.05.2022 (обновлено: 20:40 27.05.2022)
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Минздрава ДНР: массовое захоронение украинских военных нашли в парковой зоне Мариуполя