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В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/zakhoronenie-1791315314.html
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных - РИА Новости, 27.05.2022
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Массовое стихийное захоронение с телами украинских военных найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург", военнослужащие погибли в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:34
2022-05-27T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Массовое стихийное захоронение с телами украинских военных найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург", военнослужащие погибли в феврале-марте нынешнего года, когда эта часть города находилась под контролем украинских войск, сообщил РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.По его словам, 14 тел уже извлекли, 10 обработали, а всего там, по внешним признакам, может быть похоронено до 40 украинских военных."Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно февраль-март этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках. Уже описали 10 трупов, а всего было поднято 14. Раскопки дальше продолжаются, предположительно может быть даже до 40 (тел погибших - ред.)", - сказал Калашников.
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в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
20:34 27.05.2022 (обновлено: 20:40 27.05.2022)
 
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных

Минздрава ДНР: массовое захоронение украинских военных нашли в парковой зоне Мариуполя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разрушенные здания в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Массовое стихийное захоронение с телами украинских военных найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург", военнослужащие погибли в феврале-марте нынешнего года, когда эта часть города находилась под контролем украинских войск, сообщил РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.
По его словам, 14 тел уже извлекли, 10 обработали, а всего там, по внешним признакам, может быть похоронено до 40 украинских военных.
"Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно февраль-март этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках. Уже описали 10 трупов, а всего было поднято 14. Раскопки дальше продолжаются, предположительно может быть даже до 40 (тел погибших - ред.)", - сказал Калашников.
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