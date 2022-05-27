https://ria.ru/20220527/zakhoronenie-1791315314.html

В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных

В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных - РИА Новости, 27.05.2022

В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных

Массовое стихийное захоронение с телами украинских военных найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург", военнослужащие погибли в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:34

2022-05-27T20:34

2022-05-27T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Массовое стихийное захоронение с телами украинских военных найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург", военнослужащие погибли в феврале-марте нынешнего года, когда эта часть города находилась под контролем украинских войск, сообщил РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.По его словам, 14 тел уже извлекли, 10 обработали, а всего там, по внешним признакам, может быть похоронено до 40 украинских военных."Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно февраль-март этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках. Уже описали 10 трупов, а всего было поднято 14. Раскопки дальше продолжаются, предположительно может быть даже до 40 (тел погибших - ред.)", - сказал Калашников.

https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр