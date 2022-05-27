https://ria.ru/20220527/yutuber-naemnik-1791014809.html

Южнокорейский ютубер-наемник вернулся с Украины после ранения

Южнокорейский ютубер-наемник вернулся с Украины после ранения - РИА Новости, 27.05.2022

Южнокорейский ютубер-наемник вернулся с Украины после ранения

Южнокорейский ютубер-наемник и бывший инструктор ВМС Ли Гын вернулся с Украины домой для реабилитации после ранения, на родине его ждет полицейское... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:45

2022-05-27T06:45

2022-05-27T06:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

южная корея

инчхон

сеул

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СЕУЛ, 27 мая — РИА Новости. Южнокорейский ютубер-наемник и бывший инструктор ВМС Ли Гын вернулся с Украины домой для реабилитации после ранения, на родине его ждет полицейское расследование за незаконное посещение Украины, передает агентство Ренхап.Ли Гын состоял раньше во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея (UDT/SEAL), которая занимается спецоперациями. Он и два его товарища сбежали в Украину 6 марта в качестве солдат-добровольцев.Южная Корея с середины февраля запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности. Нарушителям грозит до года тюремного заключения или штраф в размере до 10 миллионов вон (примерно 7961 долларов). В связи с этим МИД Южной Кореи запросил в полиции расследование в отношении Ли Гына и его сообщников и заявил, что признает их паспорта недействительными. По данным агентства Ренхап, двое мужчин, что уехали вместе с Ли Гыном, вернулись в Южную Корею в марте.Сам Ли Гын вылетел из Варшавы и прибыл в международный аэропорт Инчхон в пятницу около 7.30 (1.30 мск). Он ранее сообщил на своем канале в YouTube, что недавно получил ранения во время боевых действий в Украине. Мужчина сообщил, что разорвал крестообразные связки в коленях, и, хотя ранения не тяжелые, потребуется операция и около трех месяцев восстановительного лечения.В то же время на кадрах прибытия и интервью Ли Гына в аэропорту Инчхон видно, что ютубер спокойно стоит на ногах, не выказывая каких-либо признаков болезни или неудобства.Полиция планирует провести расследование в отношении него по обвинению в нарушении паспортного законодательства после того, как состояние его здоровья улучшится. Ближайшую неделю Ли Гын будет находиться на карантине.Ли Гын также заявил, что украинская сторона предложила ему получить гражданство Украины, землю и другие преференции, но он отказался, потому что считает себя гражданином Южной Кореи и не хочет, чтобы кто-то считал, будто при помощи украинского гражданства он пытается избежать наказания в родной стране.Ранее сообщалось, что помимо уголовного преследования за нарушение закона о паспортах ютубера-наемника может ждать и ответственность за его действия на Украине, включая возможные обвинения в убийстве и использовании взрывчатки, что в Южной Корее подразумевает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.

https://ria.ru/20220521/naemniki-1789917253.html

https://ria.ru/20220526/instruktor-1790802889.html

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