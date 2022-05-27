Южнокорейский ютубер-наемник вернулся с Украины после ранения
Ренхап: южнокорейский ютубер-наемник Ли Гын вернулся с Украины после ранения
© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
СЕУЛ, 27 мая — РИА Новости. Южнокорейский ютубер-наемник и бывший инструктор ВМС Ли Гын вернулся с Украины домой для реабилитации после ранения, на родине его ждет полицейское расследование за незаконное посещение Украины, передает агентство Ренхап.
Ли Гын состоял раньше во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея (UDT/SEAL), которая занимается спецоперациями. Он и два его товарища сбежали в Украину 6 марта в качестве солдат-добровольцев.
Южная Корея с середины февраля запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности. Нарушителям грозит до года тюремного заключения или штраф в размере до 10 миллионов вон (примерно 7961 долларов). В связи с этим МИД Южной Кореи запросил в полиции расследование в отношении Ли Гына и его сообщников и заявил, что признает их паспорта недействительными. По данным агентства Ренхап, двое мужчин, что уехали вместе с Ли Гыном, вернулись в Южную Корею в марте.
Сам Ли Гын вылетел из Варшавы и прибыл в международный аэропорт Инчхон в пятницу около 7.30 (1.30 мск). Он ранее сообщил на своем канале в YouTube, что недавно получил ранения во время боевых действий в Украине. Мужчина сообщил, что разорвал крестообразные связки в коленях, и, хотя ранения не тяжелые, потребуется операция и около трех месяцев восстановительного лечения.
В то же время на кадрах прибытия и интервью Ли Гына в аэропорту Инчхон видно, что ютубер спокойно стоит на ногах, не выказывая каких-либо признаков болезни или неудобства.
Полиция планирует провести расследование в отношении него по обвинению в нарушении паспортного законодательства после того, как состояние его здоровья улучшится. Ближайшую неделю Ли Гын будет находиться на карантине.
Ли Гын также заявил, что украинская сторона предложила ему получить гражданство Украины, землю и другие преференции, но он отказался, потому что считает себя гражданином Южной Кореи и не хочет, чтобы кто-то считал, будто при помощи украинского гражданства он пытается избежать наказания в родной стране.
Ранее сообщалось, что помимо уголовного преследования за нарушение закона о паспортах ютубера-наемника может ждать и ответственность за его действия на Украине, включая возможные обвинения в убийстве и использовании взрывчатки, что в Южной Корее подразумевает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.
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