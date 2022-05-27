https://ria.ru/20220527/vybory-1791253135.html

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 27.05.2022

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:49

2022-05-27T17:49

2022-05-27T17:49

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть результат.Также он сообщил, что в ближайшее время высший совет ЛДПР примет решение о том, кому передать мандат умершего ранее основателя партии Владимира Жириновского.Кроме того, он обратил внимание на то, что в ближайшее время партия начнет качественно сильнее поддерживать свои региональные отделения по сравнению с тем, что было ранее.Член высшего совета партии Алексей Диденко, остановившийся на этой же теме, отметил, что на предстоящих выборах в регионах ЛДПР планирует сохранить все свои места в местных представительных органах власти."Ставится задача не допустить сокращения фракций… А также появиться в тех регионах, где не было до этого", - сообщил Диденко на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220527/ldpr-1791236793.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), россия