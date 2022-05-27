Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/vybory-1791253135.html
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:49
2022-05-27T17:49
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aede21d9ddd04904675c10ea7e992734.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть результат.Также он сообщил, что в ближайшее время высший совет ЛДПР примет решение о том, кому передать мандат умершего ранее основателя партии Владимира Жириновского.Кроме того, он обратил внимание на то, что в ближайшее время партия начнет качественно сильнее поддерживать свои региональные отделения по сравнению с тем, что было ранее.Член высшего совета партии Алексей Диденко, остановившийся на этой же теме, отметил, что на предстоящих выборах в регионах ЛДПР планирует сохранить все свои места в местных представительных органах власти."Ставится задача не допустить сокращения фракций… А также появиться в тех регионах, где не было до этого", - сообщил Диденко на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220527/ldpr-1791236793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b7abfd771b031237168908355dfbe2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), россия
17:49 27.05.2022
 
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Лидер ЛДПР Слуцкий: партия традиционно участвует во всех выборах, где может быть результат

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Леонид Слуцкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть результат.
"Традиция наша всегда участвовать (в выборах), но там, где может быть результат", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.
Также он сообщил, что в ближайшее время высший совет ЛДПР примет решение о том, кому передать мандат умершего ранее основателя партии Владимира Жириновского.
Кроме того, он обратил внимание на то, что в ближайшее время партия начнет качественно сильнее поддерживать свои региональные отделения по сравнению с тем, что было ранее.
Член высшего совета партии Алексей Диденко, остановившийся на этой же теме, отметил, что на предстоящих выборах в регионах ЛДПР планирует сохранить все свои места в местных представительных органах власти.
"Ставится задача не допустить сокращения фракций… А также появиться в тех регионах, где не было до этого", - сообщил Диденко на пресс-конференции.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 17:13
Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР
 
ПолитикаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала