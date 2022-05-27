https://ria.ru/20220527/vybory-1791253135.html
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:49
2022-05-27T17:49
2022-05-27T17:49
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aede21d9ddd04904675c10ea7e992734.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть результат.Также он сообщил, что в ближайшее время высший совет ЛДПР примет решение о том, кому передать мандат умершего ранее основателя партии Владимира Жириновского.Кроме того, он обратил внимание на то, что в ближайшее время партия начнет качественно сильнее поддерживать свои региональные отделения по сравнению с тем, что было ранее.Член высшего совета партии Алексей Диденко, остановившийся на этой же теме, отметил, что на предстоящих выборах в регионах ЛДПР планирует сохранить все свои места в местных представительных органах власти."Ставится задача не допустить сокращения фракций… А также появиться в тех регионах, где не было до этого", - сообщил Диденко на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220527/ldpr-1791236793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b7abfd771b031237168908355dfbe2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), россия
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Лидер ЛДПР Слуцкий: партия традиционно участвует во всех выборах, где может быть результат
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты РФ, ответил, что партия участвует в выборах, но там, где может быть результат.
"Традиция наша всегда участвовать (в выборах), но там, где может быть результат", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.
Также он сообщил, что в ближайшее время высший совет ЛДПР
примет решение о том, кому передать мандат умершего ранее основателя партии Владимира Жириновского
.
Кроме того, он обратил внимание на то, что в ближайшее время партия начнет качественно сильнее поддерживать свои региональные отделения по сравнению с тем, что было ранее.
Член высшего совета партии Алексей Диденко
, остановившийся на этой же теме, отметил, что на предстоящих выборах в регионах ЛДПР планирует сохранить все свои места в местных представительных органах власти.
"Ставится задача не допустить сокращения фракций… А также появиться в тех регионах, где не было до этого", - сообщил Диденко на пресс-конференции.