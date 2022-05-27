Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области сообщили о переходе на московское время - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/vremya-1791013739.html
В Запорожской области сообщили о переходе на московское время
В Запорожской области сообщили о переходе на московское время - РИА Новости, 27.05.2022
В Запорожской области сообщили о переходе на московское время
Запорожская область перешла на московское время, больше переводов часов на зимнее и летнее время, как это было в бытность нахождения региона под контролем... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:15
2022-05-27T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
запорожская область
украина
россия
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Запорожская область перешла на московское время, больше переводов часов на зимнее и летнее время, как это было в бытность нахождения региона под контролем Украины, не будет, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220527/bazy-1791013125.html
запорожская область
украина
россия
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ddf285fde3e4b1e4afab30641de2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, запорожская область, украина, россия, симферополь, республика крым
06:15 27.05.2022 (обновлено: 06:19 27.05.2022)
 
В Запорожской области сообщили о переходе на московское время

Представитель администрации Запорожской области Рогов: регион перешел на московское время

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Запорожская область перешла на московское время, больше переводов часов на зимнее и летнее время, как это было в бытность нахождения региона под контролем Украины, не будет, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут", — сказал РИА Новости Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
05:53Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗапорожская областьУкраинаРоссияСимферопольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала