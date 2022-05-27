https://ria.ru/20220527/vremya-1791013739.html

В Запорожской области сообщили о переходе на московское время

В Запорожской области сообщили о переходе на московское время - РИА Новости, 27.05.2022

В Запорожской области сообщили о переходе на московское время

Запорожская область перешла на московское время, больше переводов часов на зимнее и летнее время, как это было в бытность нахождения региона под контролем... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:15

2022-05-27T06:15

2022-05-27T06:19

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

запорожская область

украина

россия

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Запорожская область перешла на московское время, больше переводов часов на зимнее и летнее время, как это было в бытность нахождения региона под контролем Украины, не будет, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220527/bazy-1791013125.html

запорожская область

украина

россия

симферополь

республика крым

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в мире, владимир путин, запорожская область, украина, россия, симферополь, республика крым