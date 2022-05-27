https://ria.ru/20220527/voyna-1791084018.html

Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру войну

Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру войну - РИА Новости, 27.05.2022

Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру войну

Запад объявил русскому миру тотальную войну, считает глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:43

2022-05-27T11:43

2022-05-27T15:15

в мире

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791182204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_289b991d4cc5285b1e26e5a5aa233713.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад объявил русскому миру тотальную войну, считает глава МИД России Сергей Лавров."Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру", — сказал министр на заседании Совета глав российских субъектов при МИД России.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Запад объявил всему русскому миру тотальную войну" Запад объявил русскому миру тотальную войну, считает глава МИД России Сергей Лавров. 2022-05-27T11:43 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, россия