https://ria.ru/20220527/voyna-1791084018.html
Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру войну
Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру войну - РИА Новости, 27.05.2022
Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру войну
Запад объявил русскому миру тотальную войну, считает глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:43
2022-05-27T15:15
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад объявил русскому миру тотальную войну, считает глава МИД России Сергей Лавров."Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру", — сказал министр на заседании Совета глав российских субъектов при МИД России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лавров: "Запад объявил всему русскому миру тотальную войну"
Запад объявил русскому миру тотальную войну, считает глава МИД России Сергей Лавров.
2022-05-27T11:43
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, россия
11:43 27.05.2022 (обновлено: 15:15 27.05.2022)
Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру войну
Глава МИД Лавров: Запад не скрывает, что объявил всему русскому миру тотальную войну