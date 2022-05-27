https://ria.ru/20220527/volontery-1791206774.html

Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу

Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу - РИА Новости, 27.05.2022

Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу

Полугодовой запас антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний доставлен в Донецкую клиническую больницу, рассказали в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:09

2022-05-27T16:09

2022-05-27T16:14

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полугодовой запас антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний доставлен в Донецкую клиническую больницу, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ)."В рамках акции #МыВместе Народный фронт обеспечил доставку в Донецкую клиническую больницу необходимого запаса антибиотиков. Свыше 12 тыс упаковок лекарственных препаратов представители президентского движения и волонтеры доставили в больницу", - говорится в сообщении.Так, в составе гуманитарного груза более 12 тысяч упаковок антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний."Мы получили медицинские препараты, а именно столь необходимые антибиотики. Гуманитарная поставка осуществилась благодаря помощи Народного фронта. Поступившие препараты уже сегодня будут применены для лечения военнослужащих и мирных граждан ДНР, пострадавших в результате боевых действий. Благодарю Народный фронт за активное участие в оказании медицинской помощи населению", - отметил заместитель главного врача по медицинской части Донецкого клинического территориального медицинского объединения Минздрава ДНР Иван Плахотников, которого цитирует пресс-служба.Он добавил, что полученные препараты также необходимы для профилактики послеоперационных осложнений у пациентов, в том числе получивших осколочные ранения.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр