16:09 27.05.2022 (обновлено: 16:14 27.05.2022)
Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу
ОНФ: волонтеры доставили полугодовой запас лекарств в Донецкую клиническую больницу
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВолонтеры развернули пункт раздачи еды в районе села Портовское для беженцев из Мариуполя
Волонтеры развернули пункт раздачи еды в районе села Портовское для беженцев из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полугодовой запас антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний доставлен в Донецкую клиническую больницу, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"В рамках акции #МыВместе Народный фронт обеспечил доставку в Донецкую клиническую больницу необходимого запаса антибиотиков. Свыше 12 тыс упаковок лекарственных препаратов представители президентского движения и волонтеры доставили в больницу", - говорится в сообщении.
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Так, в составе гуманитарного груза более 12 тысяч упаковок антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний.
"Мы получили медицинские препараты, а именно столь необходимые антибиотики. Гуманитарная поставка осуществилась благодаря помощи Народного фронта. Поступившие препараты уже сегодня будут применены для лечения военнослужащих и мирных граждан ДНР, пострадавших в результате боевых действий. Благодарю Народный фронт за активное участие в оказании медицинской помощи населению", - отметил заместитель главного врача по медицинской части Донецкого клинического территориального медицинского объединения Минздрава ДНР Иван Плахотников, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что полученные препараты также необходимы для профилактики послеоперационных осложнений у пациентов, в том числе получивших осколочные ранения.
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