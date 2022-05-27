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Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу - РИА Новости, 27.05.2022
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Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу
Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу - РИА Новости, 27.05.2022
Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу
Полугодовой запас антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний доставлен в Донецкую клиническую больницу, рассказали в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:09
2022-05-27T16:14
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
министерство здравоохранения днр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полугодовой запас антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний доставлен в Донецкую клиническую больницу, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ)."В рамках акции #МыВместе Народный фронт обеспечил доставку в Донецкую клиническую больницу необходимого запаса антибиотиков. Свыше 12 тыс упаковок лекарственных препаратов представители президентского движения и волонтеры доставили в больницу", - говорится в сообщении.Так, в составе гуманитарного груза более 12 тысяч упаковок антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний."Мы получили медицинские препараты, а именно столь необходимые антибиотики. Гуманитарная поставка осуществилась благодаря помощи Народного фронта. Поступившие препараты уже сегодня будут применены для лечения военнослужащих и мирных граждан ДНР, пострадавших в результате боевых действий. Благодарю Народный фронт за активное участие в оказании медицинской помощи населению", - отметил заместитель главного врача по медицинской части Донецкого клинического территориального медицинского объединения Минздрава ДНР Иван Плахотников, которого цитирует пресс-служба.Он добавил, что полученные препараты также необходимы для профилактики послеоперационных осложнений у пациентов, в том числе получивших осколочные ранения.
https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр
16:09 27.05.2022 (обновлено: 16:14 27.05.2022)
 
Волонтеры доставили запас лекарств в Донецкую клиническую больницу

ОНФ: волонтеры доставили полугодовой запас лекарств в Донецкую клиническую больницу

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВолонтеры развернули пункт раздачи еды в районе села Портовское для беженцев из Мариуполя
Волонтеры развернули пункт раздачи еды в районе села Портовское для беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Волонтеры развернули пункт раздачи еды в районе села Портовское для беженцев из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полугодовой запас антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний доставлен в Донецкую клиническую больницу, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"В рамках акции #МыВместе Народный фронт обеспечил доставку в Донецкую клиническую больницу необходимого запаса антибиотиков. Свыше 12 тыс упаковок лекарственных препаратов представители президентского движения и волонтеры доставили в больницу", - говорится в сообщении.
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Так, в составе гуманитарного груза более 12 тысяч упаковок антибактериальных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний.
"Мы получили медицинские препараты, а именно столь необходимые антибиотики. Гуманитарная поставка осуществилась благодаря помощи Народного фронта. Поступившие препараты уже сегодня будут применены для лечения военнослужащих и мирных граждан ДНР, пострадавших в результате боевых действий. Благодарю Народный фронт за активное участие в оказании медицинской помощи населению", - отметил заместитель главного врача по медицинской части Донецкого клинического территориального медицинского объединения Минздрава ДНР Иван Плахотников, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что полученные препараты также необходимы для профилактики послеоперационных осложнений у пациентов, в том числе получивших осколочные ранения.
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