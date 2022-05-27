https://ria.ru/20220527/veschanie-1791056049.html
В Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК
В Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК - РИА Новости, 27.05.2022
В Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК
Вещание телеканалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Киргизии временно ограничено, такая информация размещена... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:48
2022-05-27T10:48
2022-05-27T10:48
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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Вещание телеканалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Киргизии временно ограничено, такая информация размещена на сайте оператора связи "Акнет" - одного из крупнейших провайдеров телевещания в стране."Информируем Вас, что по причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов - на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда", - говорится в сообщении.Сообщается, что в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала."Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети", - подчеркнули в "Акнете".
https://ria.ru/20220429/telekanaly-1786242133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, вгтрк, технологии
В Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК
В Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК на международных спутниках
БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Вещание телеканалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Киргизии временно ограничено, такая информация размещена на сайте оператора связи "Акнет" - одного из крупнейших провайдеров телевещания в стране.
"Информируем Вас, что по причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов - на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК
. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала.
"Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети", - подчеркнули в "Акнете".