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Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 27.05.2022
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Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых
Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых
Специалисты в этом году ожидают близкого к рекордному урожая злаковых культур, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:33
2022-05-27T12:17
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты в этом году ожидают близкого к рекордному урожая злаковых культур, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.Россия в 2021 году собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.Рекордный показатель был достигнут в 2017 году, когда собрали 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.Владимир Путин, выступая 12 мая на совещании по экономическим вопросам, заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году может стать максимальным за всю историю страны и составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, помешать российским аграриям собрать такой урожай может только погода.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
10:33 27.05.2022 (обновлено: 12:17 27.05.2022)
 
Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых

Глава Минсельхоза Патрушев: урожай зерновых может существенно превысить уровень 2021 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты в этом году ожидают близкого к рекордному урожая злаковых культур, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.
"Урожай зерновых в России в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого года и достигнуть уровней, о которых говорил президент, по сути — приблизится к максимальному", — сказал министр.
Россия в 2021 году собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.
Рекордный показатель был достигнут в 2017 году, когда собрали 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
Владимир Путин, выступая 12 мая на совещании по экономическим вопросам, заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году может стать максимальным за всю историю страны и составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, помешать российским аграриям собрать такой урожай может только погода.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
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