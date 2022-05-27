https://ria.ru/20220527/urozhay-1791050522.html
Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых
Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых
Специалисты в этом году ожидают близкого к рекордному урожая злаковых культур, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:33
2022-05-27T10:33
2022-05-27T12:17
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты в этом году ожидают близкого к рекордному урожая злаковых культур, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.Россия в 2021 году собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.Рекордный показатель был достигнут в 2017 году, когда собрали 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.Владимир Путин, выступая 12 мая на совещании по экономическим вопросам, заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году может стать максимальным за всю историю страны и составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, помешать российским аграриям собрать такой урожай может только погода.
https://ria.ru/20220526/pshenitsa-1790843288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
10:33 27.05.2022 (обновлено: 12:17 27.05.2022)
Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых
Глава Минсельхоза Патрушев: урожай зерновых может существенно превысить уровень 2021 года