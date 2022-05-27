https://ria.ru/20220527/urozhay-1791050522.html

Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых

Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 27.05.2022

Минсельхоз ожидает рекордный урожай зерновых

Специалисты в этом году ожидают близкого к рекордному урожая злаковых культур, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:33

2022-05-27T10:33

2022-05-27T12:17

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты в этом году ожидают близкого к рекордному урожая злаковых культур, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.Россия в 2021 году собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.Рекордный показатель был достигнут в 2017 году, когда собрали 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.Владимир Путин, выступая 12 мая на совещании по экономическим вопросам, заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году может стать максимальным за всю историю страны и составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, помешать российским аграриям собрать такой урожай может только погода.

https://ria.ru/20220526/pshenitsa-1790843288.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев