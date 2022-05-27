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В Раде предлагают увеличить расходы бюджета на безопасность Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791098662.html
В Раде предлагают увеличить расходы бюджета на безопасность Украины
В Раде предлагают увеличить расходы бюджета на безопасность Украины - РИА Новости, 27.05.2022
В Раде предлагают увеличить расходы бюджета на безопасность Украины
Депутаты Верховной рады предлагают увеличить расходы бюджета Украины на безопасность и оборону на 9,7 миллиарда долларов, сообщили в пропрезидентской партии... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:14
2022-05-27T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады предлагают увеличить расходы бюджета Украины на безопасность и оборону на 9,7 миллиарда долларов, сообщили в пропрезидентской партии "Слуга народа"."Народные депутаты предлагают увеличить расходы на национальную безопасность и оборону и преодоление негативных последствий, вызванных широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины. Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте №7413 о внесении изменений в госбюджет-2022", - говорится в сообщении партии в Telegram-канале.Отмечается, что увеличить расходы общего фонда государственного бюджета предлагается на 287 миллиардов гривен (9,7 миллиарда долларов).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
12:14 27.05.2022 (обновлено: 12:19 27.05.2022)
 
В Раде предлагают увеличить расходы бюджета на безопасность Украины

В Раде предлагают увеличить расходы бюджета на оборону Украины на $9,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады предлагают увеличить расходы бюджета Украины на безопасность и оборону на 9,7 миллиарда долларов, сообщили в пропрезидентской партии "Слуга народа".
"Народные депутаты предлагают увеличить расходы на национальную безопасность и оборону и преодоление негативных последствий, вызванных широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины. Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте №7413 о внесении изменений в госбюджет-2022", - говорится в сообщении партии в Telegram-канале.
Отмечается, что увеличить расходы общего фонда государственного бюджета предлагается на 287 миллиардов гривен (9,7 миллиарда долларов).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент Российской академии наук Федор Войтоловский во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 13:22Сказано в эфире
Чем чревата идея "измотать" Россию украинским кризисом? Взгляд эксперта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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