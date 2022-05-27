https://ria.ru/20220527/udobreniya-1791079532.html
Минсельхоз не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений
Минсельхоз не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений
Минсельхоз РФ в случае необходимости может предложить продлить в следующем году ограничения на экспорт из РФ минеральных удобрений, сообщил в ходе... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:34
2022-05-27T11:34
2022-05-27T11:36
экономика
минеральные удобрения
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ в случае необходимости может предложить продлить в следующем году ограничения на экспорт из РФ минеральных удобрений, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Для того чтобы обеспечить посевную кампанию будущего года, это решение (временные количественные ограничения экспорта по отдельным видам удобрений - ред.) продлено до конца текущего года. Посмотрим, как это будет работать, но тема не закрыта, в случае необходимости будем инициировать и дальнейшую пролонгацию этого решения", - сказал Патрушев.Между тем, он отметил, что в текущем году российские компании планируют увеличить объемы производства удобрений. "Это крайне важно в нынешних условиях и позволит обеспечить и внутренний рынок минеральных удобрений, ну, и порадовать наших товарищей за рубежом возможностью приобрести наши удобрения - если объем, тот который заявляют производители минеральных удобрений, они выполнят", - сообщил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, минеральные удобрения, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев
11:34 27.05.2022 (обновлено: 11:36 27.05.2022)
Минсельхоз не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений
Глава Минсельхоза Патрушев не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ в случае необходимости может предложить продлить в следующем году ограничения на экспорт из РФ минеральных удобрений, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Для того чтобы обеспечить посевную кампанию будущего года, это решение (временные количественные ограничения экспорта по отдельным видам удобрений - ред.) продлено до конца текущего года. Посмотрим, как это будет работать, но тема не закрыта, в случае необходимости будем инициировать и дальнейшую пролонгацию этого решения", - сказал Патрушев.
Между тем, он отметил, что в текущем году российские компании планируют увеличить объемы производства удобрений. "Это крайне важно в нынешних условиях и позволит обеспечить и внутренний рынок минеральных удобрений, ну, и порадовать наших товарищей за рубежом возможностью приобрести наши удобрения - если объем, тот который заявляют производители минеральных удобрений, они выполнят", - сообщил министр.