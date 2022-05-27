https://ria.ru/20220527/udobreniya-1791079532.html

Минсельхоз не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений

Минсельхоз не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений - РИА Новости, 27.05.2022

Минсельхоз не исключил продления запрета экспорта минеральных удобрений

Минсельхоз РФ в случае необходимости может предложить продлить в следующем году ограничения на экспорт из РФ минеральных удобрений, сообщил в ходе... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:34

2022-05-27T11:34

2022-05-27T11:36

экономика

минеральные удобрения

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ в случае необходимости может предложить продлить в следующем году ограничения на экспорт из РФ минеральных удобрений, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Для того чтобы обеспечить посевную кампанию будущего года, это решение (временные количественные ограничения экспорта по отдельным видам удобрений - ред.) продлено до конца текущего года. Посмотрим, как это будет работать, но тема не закрыта, в случае необходимости будем инициировать и дальнейшую пролонгацию этого решения", - сказал Патрушев.Между тем, он отметил, что в текущем году российские компании планируют увеличить объемы производства удобрений. "Это крайне важно в нынешних условиях и позволит обеспечить и внутренний рынок минеральных удобрений, ну, и порадовать наших товарищей за рубежом возможностью приобрести наши удобрения - если объем, тот который заявляют производители минеральных удобрений, они выполнят", - сообщил министр.

https://ria.ru/20220518/udobreniya-1789157836.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, минеральные удобрения, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев