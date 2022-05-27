https://ria.ru/20220527/turizm-1791061278.html

В правительстве хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС

В правительстве хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022

В правительстве хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который снимает ограничение на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) авиапассажирам,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:59

2022-05-27T10:59

2022-05-27T10:59

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который снимает ограничение на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) авиапассажирам, вылетающим из России в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разработан "в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", указывается в пояснительной записке к нему.Сейчас во всех странах ЕАЭС, кроме России, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 243 Таможенного кодекса ЕАЭС разрешается реализация товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из одной страны ЕАЭС в другую страну - член этого союза.Но по действующей редакции закона о таможенном регулировании РФ торговые залы магазина беспошлинной торговли, предназначенные для реализации товаров физлицам, в том числе выезжающим из РФ в другую страну – член ЕАЭС, должны располагаться в российских аэропортах "таким образом, чтобы была исключена возможность реализации товаров физическим лицам, выезжающим" из России, замечает кабмин."Из данной нормы следует запрет на реализацию товаров в торговых залах магазина беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим из Российской Федерации в другое государство - член союза", - указывает правительство.В целях установления единообразного подхода в этом вопросе законопроект разрешает реализацию товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли людям, выезжающим из России в другую страну ЕАЭС. Это "позволит создать равные конкурентные условия для магазинов беспошлинной торговли в Российской Федерации и других государствах - членах союза", считает кабмин.

https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html

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