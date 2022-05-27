https://ria.ru/20220527/tokaev-1791167240.html

Токаев призвал перевести сотрудничество ЕАЭС и ШОС на практические рельсы

Токаев призвал перевести сотрудничество ЕАЭС и ШОС на практические рельсы - РИА Новости, 27.05.2022

Токаев призвал перевести сотрудничество ЕАЭС и ШОС на практические рельсы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взаимодействие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:40

2022-05-27T14:40

2022-05-27T14:40

цены на нефть

казахстан

киргизия

индонезия

евразийский экономический союз

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НУР-СУЛТАН, 26 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взаимодействие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует перевести на практические рельсы.В пятницу в формате видеоконференции проходит заседании Высшего Евразийского экономического совета."В конце прошлого года подписан меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества. Нам следует, на мой взгляд, в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив", - сказал Токаев на заседании.Он отметил, что сегодня дается старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией, ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки соглашение с Монголией. "Заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность, поэтому комиссии (ЕЭК – ред.) и правительствам, на мой взгляд, следует ускорить данную работу", - пояснил президент.В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. В 2022 году в союзе председательствует Киргизия.

https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790853910.html

https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html

казахстан

киргизия

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цены на нефть, казахстан, киргизия, индонезия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия