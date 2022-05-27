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Число погибших от украинской "Точки-У" в Сватово достигло трех - РИА Новости, 27.05.2022
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Число погибших от украинской "Точки-У" в Сватово достигло трех
Число погибших от украинской "Точки-У" в Сватово достигло трех - РИА Новости, 27.05.2022
Число погибших от украинской "Точки-У" в Сватово достигло трех
Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР, увеличилось до трех человек, заявил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:20
2022-05-27T22:20
в мире
сватово
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР, увеличилось до трех человек, заявил глава республики Леонид Пасечник.Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Сватову. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили три ракеты, все три были сбиты ПВО. Сообщалось о двух погибших и 15 раненых."Четверо детей и десять взрослых ранены. Три человека погибли", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
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в мире, сватово, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф
22:20 27.05.2022
 
Число погибших от украинской "Точки-У" в Сватово достигло трех

Глава республики Пасечник: число погибших от украинской "Точки-У" в Сватово достигло трех

© AP Photo / Oleksandr RatushniakВоеннослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР, увеличилось до трех человек, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Сватову. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили три ракеты, все три были сбиты ПВО. Сообщалось о двух погибших и 15 раненых.
"Четверо детей и десять взрослых ранены. Три человека погибли", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
 
В миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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