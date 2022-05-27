https://ria.ru/20220527/svatovo-1791332239.html
Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15
Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.05.2022
Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15
Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:52
2022-05-27T21:52
2022-05-27T22:04
украина
в мире
луганская народная республика
сватово
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15 человек, из них четверо детей, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике. Сообщалось о двух погибших и восьми раненых."По предварительным данным в результате падения осколков погибло два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, из них 4 детей. Повреждены здания, автомобили, гражданская инфраструктура", - сообщила Сердюкова.Омбудсмен уточнила, что данные действия украинских военных получат должную правовую оценку и "каждый, кто причастен к гибели граждан республики, понесет заслуженное наказание".
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
украина
луганская народная республика
сватово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, луганская народная республика, сватово, генеральная прокуратура рф
21:52 27.05.2022 (обновлено: 22:04 27.05.2022)
Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15
Количество пострадавших в Сватово от "Точки-у" увеличилось до 15, среди них четверо детей