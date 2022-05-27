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Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.05.2022
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Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15
Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.05.2022
Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15
Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:52
2022-05-27T22:04
украина
в мире
луганская народная республика
сватово
генеральная прокуратура рф
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15 человек, из них четверо детей, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике. Сообщалось о двух погибших и восьми раненых."По предварительным данным в результате падения осколков погибло два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, из них 4 детей. Повреждены здания, автомобили, гражданская инфраструктура", - сообщила Сердюкова.Омбудсмен уточнила, что данные действия украинских военных получат должную правовую оценку и "каждый, кто причастен к гибели граждан республики, понесет заслуженное наказание".
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
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украина, в мире, луганская народная республика, сватово, генеральная прокуратура рф
21:52 27.05.2022 (обновлено: 22:04 27.05.2022)
 
Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15

Количество пострадавших в Сватово от "Точки-у" увеличилось до 15, среди них четверо детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15 человек, из них четверо детей, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике. Сообщалось о двух погибших и восьми раненых.
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"По предварительным данным в результате падения осколков погибло два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, из них 4 детей. Повреждены здания, автомобили, гражданская инфраструктура", - сообщила Сердюкова.
Омбудсмен уточнила, что данные действия украинских военных получат должную правовую оценку и "каждый, кто причастен к гибели граждан республики, понесет заслуженное наказание".
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