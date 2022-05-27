https://ria.ru/20220527/svatovo-1791332239.html

Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15

Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.05.2022

Количество пострадавших в Сватово от детонации "Точки-У" увеличилось до 15

Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:52

2022-05-27T21:52

2022-05-27T22:04

украина

в мире

луганская народная республика

сватово

генеральная прокуратура рф

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Число пострадавших от детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по Сватово в Луганской народной республике, увеличилось до 15 человек, из них четверо детей, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике. Сообщалось о двух погибших и восьми раненых."По предварительным данным в результате падения осколков погибло два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, из них 4 детей. Повреждены здания, автомобили, гражданская инфраструктура", - сообщила Сердюкова.Омбудсмен уточнила, что данные действия украинских военных получат должную правовую оценку и "каждый, кто причастен к гибели граждан республики, понесет заслуженное наказание".

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

украина

луганская народная республика

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украина, в мире, луганская народная республика, сватово, генеральная прокуратура рф