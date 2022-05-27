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Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града" - РИА Новости, 27.05.2022
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Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града" - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"
Украинские войска в пятницу в 17.15 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике еще 5 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:43
2022-05-27T17:43
в мире
владимир путин
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 17.15 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике еще 5 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, это уже шестой обстрел Ясиноватой украинскими войсками за день."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html
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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
17:43 27.05.2022
 
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"

СЦКК: украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 17.15 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике еще 5 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, это уже шестой обстрел Ясиноватой украинскими войсками за день.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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