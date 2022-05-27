https://ria.ru/20220527/ssha-1791020834.html

США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин

США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин - РИА Новости, 27.05.2022

США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин

США утратили поддержку большинства в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:26

2022-05-27T08:26

2022-05-27T09:29

в мире

украина

вячеслав володин

госдума рф

россия

оон

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США утратили поддержку большинства в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."США утратили поддержку большинства в мире. Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты", — заявил он.Он отметил, что за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями часто в реальности стоит меньшинство. По словам Володина, по этой причине президент США Джо Байден стремится реформировать ООН, желая сохранить однополярную модель, которая себя изжила."В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились", — добавил спикер ГД.

https://ria.ru/20220525/rubli-1790548579.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, вячеслав володин, госдума рф, россия, оон, сша, джо байден