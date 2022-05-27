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США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин - РИА Новости, 27.05.2022
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США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин
США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин - РИА Новости, 27.05.2022
США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин
США утратили поддержку большинства в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T08:26
2022-05-27T09:29
в мире
украина
вячеслав володин
госдума рф
россия
оон
сша
джо байден
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США утратили поддержку большинства в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."США утратили поддержку большинства в мире. Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты", — заявил он.Он отметил, что за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями часто в реальности стоит меньшинство. По словам Володина, по этой причине президент США Джо Байден стремится реформировать ООН, желая сохранить однополярную модель, которая себя изжила."В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились", — добавил спикер ГД.
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в мире, украина, вячеслав володин, госдума рф, россия, оон, сша, джо байден
08:26 27.05.2022 (обновлено: 09:29 27.05.2022)
 
США утратили поддержку большинства в мире, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об утрате США поддержки большинства в мире

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США утратили поддержку большинства в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"США утратили поддержку большинства в мире. Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты", — заявил он.
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25 мая, 10:12
США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин
Он отметил, что за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями часто в реальности стоит меньшинство. По словам Володина, по этой причине президент США Джо Байден стремится реформировать ООН, желая сохранить однополярную модель, которая себя изжила.
"В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились", — добавил спикер ГД.
 
В миреУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФРоссияООНСШАДжо Байден
 
 
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